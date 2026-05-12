Borja Iglesias y el reto del Trofeo Zarra

El delantero gallego está a dos goles de Yamine Lamal, que no jugará más, y de Ferrán Torrres; a uno de Mikel Oyarzabal

Además del reto colectivo de lograr la clasificación europea con el Celta de Vigo, Borja Iglesias afronta los tres partidos finales con un desafío individual y que no es otro que convertirse en el máximo goleador español de LALIGA. El delantero está entre los candidatos a hacerse con el Trofeo Zarra.

De momento son 14 los goles que suma en su casillero Borja Iglesias. Tiene ahora mismo a tres jugadores por delante. Encabezan la clasificación dos jugadores del Barcelona, como son Lamine Yamal y Ferrán Torres, con 16 dianas cada uno. Si bien es cierto que el primero ya no jugará más esta temporada por la lesión muscular que sufrió hace algunas semanas. El otro que también está por delante del Panda es Mikel Oyarzabal. Son 15 los goles del punta de la Real Sociedad. Ya por detrás queda Toni Martínez, con 12, del Alavés.

No es fácil que Borja Iglesias se acabe haciendo con el Trofeo Zarra como máximo goleador, aunque tampoco es una posibilidad remota. Más viendo la racha que atraviesa el gallego que ha marcado en los tres últimos partidos. El más reciente fue el pasado sábado con una extraordinaria vaselina en el Metropolitano, que acabó por significar el tanto del triunfo contra el Atlético de Madrid.

Con significación en vísperas del Mundial

El Trofeo Zarra, además, tiene su significación ya que estamos a semanas del Mundial. Borja Iglesias es serio candidato a estar en la lista final de Luis de la Fuente, como lo estarán salvo sorpresa mayúscula sus competidores por este galardón, esto es, Lamine Yamal, Ferrán Torres y Mikel Oyarzabal. En cualquier caso sería una razón más que el Panda esté en la lista final.

El desglose de los goles de Borja Iglesias señala que 9 llegaron con el pie, 4 de penalti y 1 de cabeza. Además el delantero del Celta de Vigo ha dado dos asistencias en la competición. Además el Panda ha marcado dos goles en la Europa League y otros dos en la Copa del Rey con el cuadro gallego.

Borja Iglesias ya mejora los 11 goles que firmó el curso pasado. A falta de tres jornadas ya es su tercer mejor registro en Primera. Su récord fue con la camiseta del Espanyol, cuando se fue a los 17 en la campaña 18/19. Con el Real Betis, en la temporada 22/23, consiguió 15. Ahora tiene tres partidos por delante con el Celta para mejorar sus actuales 14. Son frente al Levante, Athletic y Sevilla.