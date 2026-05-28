La mejor versión de Borja Iglesias en el Celta de Vigo

El Panda, máximo goleador de los celestes con 18 goles entre las distintas competiciones, se acerca a sus mejores números de su carrera

La temporada de Borja Iglesias ha sido redonda, prácticamente perfecta. El delantero del Celta de Vigo lograba la clasificación para la Europa con los gallegos por segunda temporada consecutiva, mejoraba sus números goleadores y para rematar ha terminado siendo convocado por Luis de la Fuente para el Mundial con la selección española.

Los registros del Panda hablan del rendimiento del punta en su primer año en propiedad del Celta de Vigo en esta etapa, después de que el año anterior fuera jugador celeste pero cedido por el Real Betis. Máximo artillero de los de Claudio Giráldez con 18 dianas entre las tres competiciones. También están entre sus mejores campañas.

Borja Iglesias, máximo goleador del Celta de Vigo

Así Borja Iglesias ha marcado este año 14 goles en LALIGA, 2 en la Europa League y 2 en la Copa del Rey. Ya por detrás, empatados los dos con 10 tantos cada uno, figuran Ferrán Jutglá y Williot Swedberg como segundos goleadores del Celta de Vigo en la campaña. Registros que hablan del peso del delantero en este equipo.

Los números de Borja Iglesias muestran también una evolución respecto al año anterior, su primer curso en el Celta de Vigo en esta etapa. Fueron 11 los goles que marcó en la 24/25, todos ellos en la competición liguera. Una mejoría que también queda reflejada en que esta campaña ha participado en 50 partidos, por los 39 choques del ejercicio anterior.

El caso es que Borja Iglesias ha vuelto a encontrar este año su mejor versión y se acerca a los mejores registros en su carrera. Por ejemplo se acerca a su mejor temporada con el Real Betis. En la 21/22, en la que se proclamó campeón de la Copa del Rey, se fue a los 19 entre las tres competiciones. Fueron 10 dianas en LALIGA, 5 en la Copa del Rey y 4 en la Europa League. Un año después, también como verdiblanco, consiguió 15 tantos, todos ellos en la competición doméstica.

El mejor año goleador de Borja Iglesias fue con el Espanyol

Claro que para encontrar los mejores registros goleadores de Borja Iglesias en el fútbol profesional hay que remontarse a su etapa en el Espanyol. Fue en la campaña 18/19, que acabó con clasificación europea, cuando se fue a los 20 tantos. Logró 17 en LALIGA y 3 en la Copa del Rey.

Números a los que se ha acercado Borja Iglesias esta temporada con el Celta de Vigo, donde se ha convertido en un referente para los de Claudio Giráldez. No sólo por las cifras goleadores, sino por las prestaciones en el juego ofreciendo un interesante apoyo para la llegada de sus compañeros desde líneas más atrasadas.