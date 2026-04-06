Swedberg, jugador del Celta, tras vencer al Valencia: "Siempre he querido jugar en Mestalla y ahora estoy muy feliz de hacerlo con el Celta"

El delantero del Celta de Vigo fue el héroe del club gallego en una tarde amarga para un Valencia al que tiene un cariño "especial"

El Celta de Vigo dio este fin de semana un golpe sobre la mesa para alterar la tranquilidad europea del Real Betis y presentar su firme candidatura al quinto puesto. Los gallegos, a lo callado, siguen en la lucha por una quinta plaza que podría desembocar en una clasificación a la UEFA Champions League de cara al próximo curso. Tras vencer al Valencia por 2-3 en un duelo apasionante, el Celta zarandea la pugna por Europa con una delantera que sueña con hacer historia con la camiseta celeste. El primero de ellos es Swedberg, que al terminar el partido reconoció que el duelo ante el Valencia había sido muy especial para él, subrayando que "siempre" ha querido jugar en Mestalla.

Swedberg, feliz con la victoria del Celta, señala a Mestalla y su sueño futbolístico

Swedberg no escondió que el partido de Mestalla es "especial" para él porque de niño pasaba los inviernos con su familia en la ciudad del Turia, donde acudía a ver los partidos del Valencia con su padre Hans Eskilsson, exfutbolista profesional. "He venido a este campo muchas veces cuando era pequeño, siempre he querido jugar aquí y ahora estoy muy feliz de hacerlo con el Celta. Mi padre hoy también estaba en el campo, creo que él se habrá emocionado", afirmó el sueco que se mostró plenamente feliz tras la victoria de su equipo y tras haber anotado el tercer y decisivo gol del Celta de Vigo ante el Valencia. "Este equipo ha demostrado que puede ganar todos los partidos, sea jugando en casa o fuera", argumentó.

Los datos refuerzan a un Celta de Vigo imparable

Y es que, con su victoria frente al Valencia en Mestalla, el Celta de Claudio Giráldez igualó la mejor puntuación a domicilio de la historia en Primera División, los 27 puntos que firmara el conjunto dirigido entonces por Eduardo Berizzo en la temporada 2015-16. Siete triunfos, seis empates y solo dos derrotas son los números del Celta en el presente curso liguero. El Barcelona y el Real Madrid mejoran la puntuación celeste, pero ambos han sufrido más derrotas lejos de su estadio: tres los blancos y cuatro los azulgranas. Por delante, el Celta de Giráldez todavía tiene cuatro partidos para mejorar el registro que firmó el equipo de Berizzo. Eso sí, le esperan cuatro etapas pirenaicas, ya que visitará, de manera consecutiva, a Barcelona, Villarreal, Atlético de Madrid y Athletic Club.