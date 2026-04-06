Carlos Corberán cruza los dedos con Unai Núñez en el Valencia

E central vasco fue sustituido ante el Celta de Vigo por unas molestias físicas y este lunes se ha ejercitado en el gimnasio al margen de sus compañeros, quedando pendiente de evolución

El Valencia pudo contar con Unai Núñez ante el Celta de Vigo. Tras romper su cesión con el Hellas Verona italiano, el defensor vasco aterrizó en el mercado de enero en Mestalla bajo otro préstamo por parte del club gallego. Pero en el mismo no se incluyó la llamada 'cláusula del miedo', decisión que no tuvieron que lamentar los celestes. Al contrario, fue el ex del Athletic el que acabó el choque de la forma más decepcionante posible, con derrota y lesión.

En su octavo encuentro consecutivo como titular con la camiseta blanquinegra, Unai Núñez sufrió unas molestias físicas y tuvo que ser sustituido por Carlos Corberán en el minuto 63 para dar entrada en su lugar a Thierry Correia, que regresaba a la lista tras su lesión pero comenzó como suplente.

Con la mente puesta en el Elche

Así, el de Portugalete no ha estado presente hoy en el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna durante la habitual sesión de recuperación posterior a los encuentros. En su lugar, se ha ejercitado en el gimnasio para seguir durante estos días un plan específico de recuperación con la vista puesta en el choque del próximo sábado ante el elche en el Martínez Valero.

Se espera que el zaguero vasco pueda esta presente en un duelo decisivo para saber si el Valencia seguirá metido en problemas o podrá ilusionarse con Europa. Pero en cualquier caso será su evolución durante la semana la que dictamine si podrá ser de la partida.

Las alternativas: Thierry Correia y Renzo Saravia, por ese orden

Desde su llegada, Unai Núñez se ha ganado la confianza de Corberán, que lo colocó de lateral derecho como recurso de urgencia ante la plaga de lesiones y ha acabado ganándose la titularidad en dicha posición, aunque también ha actuado como central. De no llegar a tiempo ante los ilicitanos, Thierry Correia aguardará de nuevo su oportunidad, por lo que Renzo Saravia seguirá prácticamente sin opciones.

El argentino aterrizó en Mestalla el pasado mes de febrero, tras tramitarse la baja federativa de Foulquier por su lesión de larga duración, y todavía no ha debutado. El ex del Atlético Mineiro llegó fuera de forma y desde hace semanas viene siguiendo un plan específico de trabajo con el que no ha logrado convencer a Corberán, que lo ha citado en las cuatro últimas jornadas pero no le ha dado ningún minuto.

El futuro de Unai Núñez

Aunque su objetivo era ganarse en estos meses un contrato mayor en el club che, es un secreto a voces que Saravia hará las maletas a final de curso, a este paso puede que sin estrenarse siquiera. Nada que ver con la situación de Unai Núñez, al que se pretende retener. Para ello, no obstante, toca negociar con un Celta de Vigo con el que tiene dos años más de contrato, con el hándicap añadido de su importante salario. En su cesión no se pactó además opción de compra alguna y dependiendo de su precio de salida será un asunto que se aborde una vez que acabe la tempotada.