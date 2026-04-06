Un canterano del Valencia se proclama campeón indiscutible de la Eredivisie con el PSV Eindhoven

El conjunto de Peter Bosz ha sido el auténtico dominador del torneo neerlandés, el cual ha ganado con cinco jornadas de antelación sobre el Feyenoord; Yarek Gasiorowski ha sido además principal partícipe del éxito del equipo

El PSV Eindhoven se ha proclamado este fin de semana campeón de la liga holandesa, la Eredivisie, y con él, un exfutbolista y canterano del Valencia como es Yarek Gasiorowski. El conjunto dirigido por Peter Bosz hizo su trabajo el pasado sábado ganando en casa al FC Utrecht por 4-3, duelo en el que el exvalencianista jugó los 90 minutos acompañando en el eje de la zaga a Schouten.

La victoria del conjunto de Eindhoven dejaba sin margen de error a su máximo perseguidor, el Feyenoord, que jugaba un día más tarde, este domingo y estaba obligado a ganar para volver a poner la ventaja del líder en 14 puntos a falta de 15 por disputarse, pero el cuadro de Rotterdam no logró pasar el empate a cero en su visita al Volendam, que lucha por la permanencia, confirmando así un nuevo título liguero para el PSV Eindhoven, el 27º de su historia.

Se trata además del tercer título de liga consecutivo para el PSV Eindhoven y el primero de liga para el futbolista de Polinyà de Xúquer aunque ya el segundo desde que el pasado verano fichara por el cuadro neerlandés ya que el pasado mes de agosto ganó la Supercopa ante el Go Ahead Eagles (2-1) en el que también participó jugando 62 minutos.

Segundo título de Yarek como jugador del PSV Eindhoven

La primera temporada de Yarek Gasiorowski en el PSV Eindhoven está siendo bastante notable pues ha jugado hasta la fecha un total de 33 partidos, en los que ha anotado tres goles, sumando ya casi 2.500 minutos (2.445 en concreto). El excentral del Valencia ha jugado todos los partidos de la Champions League, donde fue eliminado en la Fase Liga, salvo el último ante el Bayern de Múnich por acumulación de amonestaciones.

En la Eredivisie ha disputado un total de 23 encuentros de 29 posibles, 20 de ellos como titular. Durante el reciente parón de selecciones, Yarek volvió a acudir a la llamada de la selección española sub 21, jugando los 90 minutos en los dos partidos clasificatorios para el Europeo sub 21 frente a Chipre y Kosovo.

Cabe recordar que el Valencia vendió el pasado verano a dos de sus centrales más prometedores como Cristhian Mosquera, al Arsenal, por 15 millones de euros, como a Yarek Gasiorowski, al PSV Eindhoven a cambio de casi 10 millones de euros después de haber jugado 35 partidos con el primer equipo del Valencia en las temporadas 23/24 y 24/25.