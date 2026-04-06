Sergi Canós se rompe el cruzado y dice adiós a la temporada

El Real Valladolid sufre un duro revés tras la lesión grave de Sergi Canós en plena pelea por la permanencia

El Real Valladolid atraviesa uno de sus momentos más complicados de la temporada tras caer derrotado por la mínima ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Estadio Reino de León. Más allá del resultado, que vuelve a meter presión en la pelea por la permanencia, el conjunto pucelano recibió una noticia aún más preocupante relacionada con el estado físico de uno de sus futbolistas clave.

Una derrota que vuelve a encender las alarmas

El tropiezo por 1-0 llega en un tramo decisivo del campeonato, justo cuando el equipo parecía haber dejado atrás la fase más exigente del calendario. Este resultado obliga al Valladolid a mirar de reojo a rivales directos como el Real Zaragoza o la SD Huesca, cuyos resultados en la jornada podrían agravar aún más la situación clasificatoria.

Sin embargo, lo deportivo pasó a un segundo plano tras lo ocurrido en la segunda mitad del encuentro, cuando se produjo una acción que cambió el ánimo del equipo y del entorno.

La preocupante lesión de Sergi Canós

Corría el minuto 50 cuando Sergi Canós cayó al césped tras un intento de recuperar el balón. La repetición evidenció un gesto muy peligroso: su rodilla derecha quedó clavada mientras el cuerpo giraba, provocando una imagen que hizo temer lo peor desde el primer instante.

El futbolista mostró claros signos de dolor intenso, incluso entre lágrimas, y tuvo que ser sustituido de inmediato. La escena dejó una gran preocupación tanto en el banquillo como entre sus compañeros, especialmente al abandonar el estadio ayudado por muletas.

Confirmación médica: lesión grave

Las pruebas realizadas posteriormente confirmaron los peores presagios. El atacante sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una de las lesiones más temidas en el fútbol profesional. El club ha informado que el jugador deberá someterse a una intervención quirúrgica, quedando descartado para lo que resta de temporada.

Aunque no se han establecido plazos oficiales, este tipo de dolencia suele implicar un periodo de recuperación de entre siete y nueve meses, dependiendo de la evolución del futbolista tras la operación.

Un contratiempo en su mejor momento

La lesión llega en un momento especialmente delicado para Canós. Tras un inicio de curso con escasa participación, el extremo había recuperado protagonismo con la llegada de Fran Escribá al banquillo. Su rendimiento había ido en aumento, ganándose un puesto en el once titular y aportando goles importantes en partidos clave.

En total, el jugador cedido por el Valencia CF había disputado 21 encuentros esta temporada, firmando dos tantos y una asistencia, números que reflejan su creciente importancia en el equipo.

Mensaje de apoyo del club

Desde la entidad vallisoletana no tardaron en reaccionar, enviando un mensaje de ánimo y respaldo al futbolista a través de sus canales oficiales. La plantilla y la afición se han volcado con Canós, consciente de que se trata de una baja sensible en un momento decisivo.

El Valladolid pierde así a un jugador clave en la recta final del campeonato, mientras continúa su lucha por mantenerse en la categoría en medio de un escenario cada vez más exigente.