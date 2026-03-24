El Celta no le puso ninguna traba al Valencia con Unai Núñez

El equipo gallego, una vez rompió el préstamo con el Hellas Verona, mandó al central al Valencia CF en calidad de cedido. Fue una negociación rápida y en la que no se impuso la cláusula del miedo por lo que el zaguero podrá jugar en la próxima jornada de LaLiga sin ningún problema

Unai Núñez va a ser uno de los grandes protagonistas de la próxima jornada de LaLiga debido a que el central que actualmente está cedido en el Valencia CF se va a enfrentar al equipo al que todavía pertenece: el RC Celta. Un encuentro que el defensa va a poder jugar sin problemas ya que cuando ambos clubes españoles llegaron a un acuerdo por su préstamo durante el pasado mercado de fichajes de invierno la entidad gallega no puso ninguna traba o limitación en la operación. Es decir, fue una cesión en la que no existe la conocida cláusula del miedo.

No hay cláusula del miedo y Unai Núñez podrá jugar el partido Valencia CF - RC Celta

La cláusula del miedo en fútbol se conoce por el acuerdo por el cual un futbolista que está cedido en un equipo no puede jugar un partido contra el club con el que tiene contrato o de origen. En el caso de Unai Núñez no hay problema ya que cuando RC Celta y Valencia CF negociaron el préstamo no se incluyó según informa COPE Valencia. Por tanto, Unai Núñez va a poder jugar, si así lo estima oportuno su entrenador Carlos Corberán, el partido Valencia CF - RC Celta que se disputa justo después del parón de selecciones del mes de marzo.

Durante el pasado mercado de fichajes de invierno, RC Celta y Valencia CF llegaron rápidamente a un acuerdo para la cesión de Unai Núñez. El central estaba prestado en el Hellas Verona de la Serie A de Italia, pero dicho movimiento se rompió en el mes de enero para permitir que el defensa, que no entra en los planes de Claudio Giráldez, se uniera al Valencia CF en donde cuenta con la confianza de Carlos Corberán.

El futuro de Unai Núñez, pendiente de resolverse

Una de las decisiones que tiene que tomar el Valencia CF en los próximos días es si va a ejecutar o no la opción de compra que tiene por Unai Núñez. El club de Mestalla puede comprar al central por 5 millones de euros.

Actualmente el central se ha consolidado como titular en un Valencia CF en donde está jugando como central o como lateral derecho, demostrando así que tiene mucha versatilidad.

El problema es el de siempre para la continuidad de Unai Núñez. El Valencia CF de Peter Lim y Meriton no son muy dadas a pagar grandes cantidades por futbolistas y además el central posee un salario elevado, de unos 4 millones de euros brutos por temporada.

Al quedarle un año de contrato con el RC Celta aún, ese es el principal escollo que debe negociar el Valencia CF para asegurarse la continuidad de Unai Núñez.