Unai Núñez, central del Valencia, confía en la salvación: ﻿"Hay equipo y jugadores de sobra para dar la vuelta a la situación"

El central del Valencia ha dejado sus impresiones tras debutar en Mestalla, no tiene dudas de que el equipo lograra la permanencia ya que Unai Núñez "hay ocho equipos metidos en la pelea" y "si ganas dos partidos consecutivos puedes salir de ahí e incluso mirar hacia arriba"

Unai Núñez debutó el pasado domingo como jugador del Valencia frente al Real Madrid jugando un total de 72 minutos antes de dejar su sitio a Thierry Rendall y encontrándose muy bien, tal y como ha relatado a los medios oficiales del Valencia, aunque con el mal sabor de boca del resultado final.

"Me encontré a gusto y cómodo. Venía de jugar en el Hellas Verona. Jugaba en una posición parecida allí, un poco con las nuevas ideas del míster pero con lo que traía me sirvió para meterme rápido y bien con el equipo y en el partido. Los compañeros lo han hecho más fácil para que esté yo bien desde el primer día y estoy muy a gusto", ha reconocido el central vasco.

Por suerte, el calendario no para y este fin de semana se presenta una nueva oportunidad para volver a la senda del triunfo, en el derbi frente al Levante en el Ciutat de Valencia. "Con muchas ganas de que llegue el partido para poder conseguir los primeros tres puntos con el Valencia. Desde que estoy aquí, veo al equipo con muchas ganas de ganar partidos, hacemos todo lo posible y lo damos todo en el campo. Hay veces que las cosas salen mejor y otras peor, pero tenemos en mente el partido ante el Levante y queremos conseguir los tres puntos", ha explicado el futbolista que ha respondido otras cuestiones.

Cómo se encuentra el vestuario

"Hay equipo y jugadores de sobra para dar la vuelta a la situación. Hay mucha intensidad en los entrenamientos, calidad, muchas ideas muy buenas del entrenador. Si seguimos todos por el mismo camino, las victorias van a venir".

Un derbi de necesidades para Valencia y Levante

"Los dos estamos en una situación complicada y ambos queremos darle la vuelta a la situación. Después del partido veremos quién acaba mejor y espero que seamos nosotros los que ganemos los tres puntos. Llevo bastantes años en LaLiga y nunca había visto una competición tan apretada, hay ocho equipos metidos en la pelea. Si ganas dos partidos consecutivos puedes salir de ahí e incluso puedes mirar hacia más arriba, pero nosotros tenemos que centrarnos en el próximo partido y ganarlo".

Su sensaciones en Mestalla

"Había jugado contra el Valencia y siempre había dicho que era de las aficiones que más me habían impuesto. Jugar para el Valencia es especial, agradezco el apoyo que han podido darme en el primer partido. Tengo que seguir trabajando y estando bien".

La ayuda de Julen Agirrezabala

"He coincidido con él 2 años y es un chico espectacular. Es un porterazo y lo ha demostrado siempre que ha jugado. Cuando sonó que yo podía venir, el primero que me escribió fue él y le dije que ojalá se diera y estar con él. Cuando se cerró todo ya lo vi y le conté las cosas. Es una ayuda increíble entrar en un vestuario con gente que ya conoces".