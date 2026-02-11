El fichaje frustrado del Valencia que ahora disfruta el Levante

El club che intentó hacerse en verano con la cesión de Ugo Raghouber, pero el Lille le cerró la puerta. Sin oportunidades en el club francés, su situación cambió en enero y los granotas lo aprovecharon para conseguir su préstamo

Con solo un punto de ventaja sobre el descenso, y con un partido más disputado que un Rayo Vallecano que marca esa temida frontera, el Valencia afronta este próximo domingo un decisivo derbi ante el Levante. Además de tratarse de un duelo siempre especial, en este caso la importancia del choque va más allá de la rivalidad y tendrá efectos trascedentes en la clasificación, pues de vencer en el Ciutat de València los de Corberán alejarían a un rival directo hasta los 8 puntos, pero en caso de derrota, los granotas se colocarían a solo dos de sus vecinos.

Junto a ello, hay otros condimentos que añaden una carga extra de morbo al choque, como el regreso de Pepelu, convertido en jefe del centro del campo che, a un estadio del que salió acusado de "traidor" por la afición de Orriols. Enfrente, por su parte, el Levante ha encontrado un pilar para la medular en la figura de Ugo Raghouber, que curiosamente también podría estar vistiendo la camiseta contraria en este partido.

Según desvela el diario As, desde Mestalla intentaron el pasado verano el fichaje del joven pivote francés de 22 años. En la dirección deportiva que por entonces aún lideraba Miguel Ángel Corona existían muy buenos informes de un futbolista que la pasada campaña militó cedido en el Dunquerque, en la Ligue 2, y también Corberán había dado el visto bueno a su incorporación.

Se ganó una oportunidad en el Lille

Se buscaba reforzar la parcela ancha con un futbolista joven y con proyección, y que además encajase en los parámetros económicos. Pero las negociaciones con el Lille, donde tiene contrato hasta 2027, no llegaron a buen puerto. Tras dos cesiones consecutivas, pues en la 23/24 militó en el Le Mans, Raghouber se ganó una oportunidad en el conjunto de la Alta Francia, que le cerró la puerta y descartó la propuesta de préstamo valencianista.

Sin embargo, tras ser considerado uno de los mejores mediocentros de la segunda división gala el pasado curso, en el que rozó el ascenso y alcanzó las semifinales de Copa, el joven pivote galo no pudo trasladar ese buen hacer a a la elite en el país vecino. De hecho, solo jugó 63 minutos repartidos en dos encuentros (uno en la Ligue 1 y otro en la Europa League) antes de que el Levante pasara a la acción en el pasado mercado de enero.

La presencia de Luís Castro, clave

Aunque el Valencia también buscaba apuntalar su centro del campo, para lo que finalmente ha llegado Guido Rodríguez, no se retomó el plan de Raghouber, al que el Lille, dada su nueva situación, sí estaba ya dispuesto a dejar salir. Además, la presencia de Luís Castro en el banquillo granota ha sido clave para que el francés se decidiera a vestir de azulgrana, pues fue él quien pidió su fichaje tras tenerlo a sus órdenes en el Dunquerque.

Los números de Raghouber

Pese a ello, Raghouber ha aterrizado cedido hasta final de temporada sin opción de compra, pues el Lille sigue siendo reacio a desprenderse del todo de una de las grandes promesas de su cantera. Mientras tanto, el de Clichy está aprovechando la oportunidad que le ha ofrecido el Levante para mostrarse. Debutó ante el Real Madrid al poco de llegar y no ha tardado en consolidarse en el once, sumando tres titularidades seguidas ante Elche, Atlético de Madrid y Athletic, para un total de 285 minutos. Ahora le espera un derbi que bien pudo vivir con la camiseta rival.