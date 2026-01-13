Ugo Raghouber, objetivo del Levante para sustituir a Arriaga

La posible salida de Kervin Arriaga rumbo al Génova acelera los movimientos en el centro del campo del Levante UD. De esta forma aparece el nombre de Ugo Raghouber para ser una pieza clave en la nueva medular diseñada por Luís Castro

El Levante se asoma a semanas decisivas en una de las zonas más sensibles de su plantilla. El centro del campo, todavía en construcción y sin una jerarquía plenamente definida, puede experimentar un giro relevante si se confirman los movimientos que el club maneja en los últimos días. La posible marcha de Kervin Arriaga al Génova, a cambio de una cifra cercana a los 5,5 millones de euros, obligaría a los de Orriols a reordenar piezas y reforzar una posición estratégica en el modelo del nuevo técnico.

El mediocentro hondureño, uno de los perfiles más físicos de la plantilla, ha despertado el interés del conjunto italiano, que ve en él una oportunidad de mercado. En el Levante asumen que la operación está bien encaminada y que, de cerrarse, abrirá un espacio que no quieren cubrir de manera improvisada.

Una medular sin dueño claro

El Levante cuenta actualmente con tres pivotes defensivos: Arriaga, Unai Vencedor y Oriol Rey. Ninguno de ellos, sin embargo, ha logrado asentarse como el futbolista que marque el ritmo, ordene al equipo y asuma la responsabilidad en la salida de balón. Esa ausencia de un centrocampista organizador ha sido una constante durante el curso y una de las primeras cuestiones que ha detectado Luís Castro desde su llegada al banquillo.

En los últimos encuentros ante Sevilla y Espanyol, el técnico portugués ha apostado por Pablo Martínez como solución. El centrocampista ha respondido con actuaciones sólidas, más cercanas a su mejor versión, y ha ganado peso dentro del equipo. Su continuidad en ese rol dependerá de si mantiene la confianza del entrenador y de cómo evolucione el mercado.

Castro, no obstante, no descarta reforzar la zona si surge una oportunidad que eleve el nivel competitivo del grupo, especialmente teniendo en cuenta que jugadores como Olasagasti no han terminado de explotar y que la salida de Arriaga dejaría un vacío evidente.

Raghouber, una apuesta conocida por Castro

En ese contexto aparece subrayado un nombre: Ugo Raghouber. Como informa el diario francés L´Equipe, el centrocampista francés, de 22 años, pertenece al Lille, es una apuesta directa de Luís Castro, que ya lo dirigió la pasada temporada en el Dunkerque. Allí fue una pieza clave como organizador, con un rol protagonista en la construcción del juego y una notable capacidad para interpretar los tiempos del partido.

Raghouber apenas ha tenido protagonismo este curso en el Lille de Bruno Génésio, limitado a dos apariciones con un equipo instalado en puestos de Champions League. Con contrato hasta junio de 2027, el club francés ve con buenos ojos una cesión que le permita sumar minutos y continuidad competitiva, algo que el Levante puede ofrecerle de inmediato.

Las conversaciones están avanzadas y el jugador ya ha dado su visto bueno inicial a la operación, impulsado por la figura de Castro, que considera que encaja plenamente en su idea de juego.

Un mercado que marcará el rumbo

La posible llegada de Raghouber y la salida de Arriaga no son movimientos aislados, sino parte de un proceso más amplio. El Levante busca construir una medular con más criterio, más control y mayor capacidad para sostener los partidos desde el balón. No se trata solo de reemplazar nombres, sino de redefinir funciones.

Las próximas semanas serán determinantes. Si el Génova formaliza su apuesta por Arriaga, el Levante deberá actuar con rapidez para no debilitar una zona que ya ha mostrado carencias. Castro tiene claro el perfil que quiere y el club parece dispuesto a acompañarle. El centro del campo granota será el punto de inflexión de las ambiciones del proyecto.