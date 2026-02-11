El hostil recibimiento que espera a Pepelu en el derbi valenciano

El centrocampista che abandonó el Levante para firmar por el Valencia en el verano de 2023, provocando el enfado de gran parte de la afición granota. Este próximo domingo volverá por primera vez a la que fue su casa

Con solo un punto de ventaja sobre el descenso, el Valencia afronta este próximo domingo un decisivo derbi ante el Levante. Además de tratarse de un duelo siempre especial, en este caso la importancia del choque va más allá de la rivalidad y tendrá efectos trascedentes en la clasificación, pues de vencer en el Ciutat de València los de Corberán, de nuevo centro de las críticas, alejarían a un rival directo hasta los 8 puntos, pero en caso de derrota, los granotas se colocarían a solo dos de sus vecinos.

Además, el duelo cainita de la capital del Turia tendrá alicientes que aportan una ración extra de morbo a un duelo de por sí siempre caliente, siendo Pepelu uno de sus indiscutibles protagonistas. No en vano, será la primera vez que el mediocentro regrese como rival a la que fue su casa, donde le espera, muy probablemente, un recibimiento hostil de la que fue su hinchada, parte de la cual se enfadó con su salida en 2023.

La afición del Levante ya demostró en Mestalla que no olvida su fuga

Pepelu ya participó en el derbi de la primera vuelta en Mestalla, celebrado en noviembre de 2025 y que acabó con victoria del Valencia por 1-0. El centrocampista de Dénia fue titular, disputó todos los minutos del encuentro y ya tuvo que soportar los silbidos de la afición del Levante que se desplazó al feudo che.

Aceptó la oferta del Valencia tras un ascenso frustrado

Formado en la cantera del Levante, Pepelu fichó por el gran rival deportivo de la afición granota apenas unos días más tarde de la dolorosa derrota ante el Deportivo Alavés en la final de la eliminatoria de ascenso a Primera en junio de 2023 y solo un año después de haber firmado el contrato más largo en la historia del club levantinista, hasta junio de 2032.

El Valencia pagó por él los cinco millones de euros de su cláusula de rescisión, aunque no lo tuvo que hacer de golpe. Pepelu había sido uno de los favoritos del Ciutat de València, que lo vio debutar en diciembre de 2015, con apenas 17 años. Tras completar su etapa de formación en el filial, jugó cedido en el Hércules y en Portugal, primero en el Tondela y luego en el Vitoria Guimares, y se asentó en el primer equipo en el curso 21/22.

Los números de Pepelu con el Levante y con el Valencia

Con la camiseta del Levante, el alicantino disputó 78 partidos, marcó un gol y repartió tres asistencias. Pero el hecho de no volver a Primera División al final del curso 22/23 cambió los planes del centrocampista, que aceptó la oferta presentada por el Valencia para cambiarse al 'eterno enemigo'.

Como valencianista ya ha jugado más partidos que con el primer equipo del Levante, ya que lleva 101 compromisos en todas las competiciones en su tercera temporada en Mestalla y ha anotado trece tantos, con cuatro pases de gol. Pese a que se retiró en la segunda parte del partido ante el Real Madrid, Pepelu es uno de los jugadores fundamentales del técnico valencianista, Carlos Corberán, y todo apunta a que será titular en el derbi del próximo domingo, aunque la llegada de Guido Rodríguez en el mercado de invierno supone que el técnico tenga otra alternativa para la medular.