El West Ham de Paco Jémez roza la épica, pero cae desde los once metros y se queda sin ir a Wembley

Paco Jémez, en su papel como segundo entrenador del West Ham United, se queda a las puertas de Wembley tras la eliminación en una noche dramática de FA Cup, en la que su equipo rozó la clasificación pero terminó cayendo en la tanda de penaltis

El West Ham de Nuno y Paco Jémez se quedan sin semifinales de la FA CupImago

El Leeds United logró el pase a las semifinales de la FA Cup tras superar en una eliminatoria épica al West Ham United, dejando sin premio el esfuerzo del equipo dirigido por Nuno Espírito Santo, que cuenta además con Paco Jémez como segundo entrenador en el banquillo.

El conjunto londinense, bajo la dirección de Nuno Espírito Santo, mostró carácter competitivo durante todo el encuentro, reaccionando cuando parecía derrotado. El planteamiento del técnico portugués permitió a su equipo mantenerse con vida incluso en los momentos más complicados, logrando forzar la prórroga con una remontada en el tiempo añadido.

El duelo, disputado en el London Stadium, tuvo todos los ingredientes del torneo: goles, remontadas, polémica arbitral, prórroga y máxima tensión hasta el desenlace final.

Ventaja inicial del Leeds y reacción tardía

El equipo dirigido por Daniel Farke golpeó primero gracias a un tanto del japonés Ao Tanaka, que culminó una gran acción colectiva. Más tarde, Dominic Calvert-Lewin amplió la ventaja desde el punto de penalti, dejando el partido muy encarrilado para los visitantes.

Durante buena parte del encuentro, el Leeds mostró solidez defensiva y supo contener las intentonas de su rival, con intervenciones destacadas de su guardameta. Sin embargo, el West Ham no bajó los brazos y encontró premio en el tramo final.

Un final de locura lleva el partido a la prórroga

Cuando parecía todo decidido, el conjunto londinense reaccionó con fuerza. En el tiempo añadido, Mateus Fernandes recortó distancias tras un rechace, y poco después, Axel Disasi firmó el empate con un remate acrobático tras asistencia de Adama Traoré, uno de los más destacados del encuentro.

La remontada desató la euforia en la grada y llevó el partido a una prórroga cargada de emoción, donde el West Ham incluso llegó a marcar en dos ocasiones, aunque ambos goles fueron anulados por fuera de juego.

Lesión clave y tanda de penaltis decisiva

El tiempo extra también dejó otro momento determinante: la lesión de Alphonse Areola obligó a los ‘hammers’ a dar entrada al joven Finley Herrick, que debutó en un escenario de máxima presión justo antes de la tanda de penaltis.

El guardameta respondió con personalidad, llegando a detener uno de los lanzamientos, pero los errores de sus compañeros condenaron al equipo. El Leeds, más acertado desde los once metros, terminó certificando su clasificación.

Un triunfo con sabor a historia

Con este resultado, el Leeds vuelve a unas semifinales de la FA Cup por primera vez desde la temporada 1986-87, un logro que refuerza su crecimiento reciente. Además, se une a equipos como el Manchester City, Chelsea y el Southampton entre los cuatro mejores del torneo.

Por su parte, el West Ham, dirigido por Nuno Espírito Santo y con Paco Jémez en el cuerpo técnico, se despide de la competición tras rozar una remontada que quedará en el recuerdo.

Una noche de Copa inolvidable

El encuentro dejó imágenes difíciles de olvidar: disparos al palo, decisiones del VAR, goles en el descuento y una tanda de penaltis dramática. Un partido que refleja a la perfección la esencia de la FA Cup, donde cualquier cosa puede suceder hasta el último instante.

El Leeds, que solo cuenta con un título en esta competición (1972), mantiene vivo el sueño de volver a levantar el trofeo, mientras que el West Ham deberá centrarse ahora en sus objetivos ligueros tras una eliminación tan dolorosa como emocionante.