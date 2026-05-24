Pep Guardiola se despide del Manchester City con derrota ante el Aston Villa de Unai Emery

El Aston Villa venció 1-2 al Manchester City en el Etihad Stadium en el adiós de Pep Guardiola como entrenador 'citizen'. El técnico catalán sufre un adiós amargo, pero no empaña el legado que deja en el equipo inglés

Pep Guardiola cerró definitivamente su etapa en el Manchester City tras el encuentro ante el Aston Villa. Sin prácticamente nada en juego, los de Unai Emery visitaron el Etihad Stadium en el adiós del técnico catalán, además de Jhon Stones y Bernardo Silva, que anunciaron también su salida del club.

De esta manera, Pep Guardiola alineó a los dos futbolistas en el once inicial, conscientes de que iba a ser la última vez que defendiesen la camiseta del Manchester City. Sin embargo, la sorpresa llegó en la convocatoria del técnico catalán para recibir al conjunto de Unai Emery, ya que dejó fuera a Gianluigi Donnarumma, Marc Guehi, Abdukodir Khusanov, Nico O'Reilly, Rodri y Erling Haaland.

Despedida gigante en el Etihad: tifo para Guardiola, Stones y Bernardo antes del gol de Semenyo

En este sentido, el Etihad Stadium acogió una gran entrada para despedir la temporada en la Premier League. La afición del Manchester City afrontaba un día importante ya que decía adiós a Pep Guardiola, Jhon Stones y Bernardo Silva. Los tres tuvieron un bonito homenaje antes de comenzar el encuentro con un tifo en cada lado de la grada. Tras ello, el entrenador de Santpedor se sentó en el banquillo en busca de su última victoria.

En cuanto al partido, Antoine Semenyo buscó su sello en el partido abriendo el marcador en el minuto 23. El delantero de Ghana, titular por sexto partido consecutivo, derribó la portería de Marco Bizot aprovechando un mal despeje de la defena del Aston Villa. Por su parte, el ex del Bournemouth suma siete goles, además de una asistencia, en la Premier League en la que es su primera temporada en el Manchester City.

Watkins enmudece el Etihad: doblete para el 1-2 y lágrimas en la emotiva despedida de Bernardo Silva

Sin embargo, el Aston Villa, que viene de ganar la Europa League, no iba a ir de paseo al Etihad Stadium. Unai Emery introdujo un cambio al comienzo de la segunda parte, dando entrada a Matty Cash, con el que mejoró en los inminentes compases. De hecho, Ollie Watkins puso el empate en el marcador en el minuto 47. Tras ello, los visitantes en el día de hoy estaban siendo mejores, sin notar el cansancio físico del choque del pasado miércoles.

De esta manera, Ollie Watkins silenció el Etihad con su segundo gol del partido, poniendo 1-2 momentáneo en el Etihad Stadium. Por otro lado, uno de los momentos más emotivos fue en el cambio de Bernardo Silva en el minuto 59. El portugués, además de Pep Guardiola, se emocionaron en la sustitución del centrocampista del Manchester City, con un estadio que se puso en pie para despedir al futbolista de 31 años, que confirmó su marcha a final de temporada.

Doku no salva al City: el Aston Villa amarga la despedida de Guardiola y asegura su billete a la Champions

Pep Guardiola apostó por uno de los jugadores más utilizados esta temporada: Jeremy Doku. El belga, que ha logrado cinco goles esta campaña en la Premier League, tiende a ser un dolor de muelas por banda izquierda. Sin embargo, esto no le sirvió al Manchester City para empatar el encuentro frente al Aston Villa. No obstante, los locales. Los de Unai Emery se hicieron fuertes en defensa e hicieron buenos los goles de Ollie Watkins.

Con esta derrota, el Manchester City se queda en la segunda plaza de la clasificación de la Premier League con 78 puntos, a siete del Arsenal. Pep Guardiola, que cierra su etapa en el club inglés, pondrá el foco en nuevos retos que tendrá que estudiar próximamente. Por su parte, el Aston Villa de Unai Emery finaliza la temporada en la cuarta posición de la tabla con 65, por lo que disputarán la UEFA Champions League en la siguiente campaña.