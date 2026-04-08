La desesperación de García Plaza y la orden a Vlachodimos que de nada sirvió: "Vete"

El técnico madrileño vivió un accidentado estreno al frente del Sevilla FC en Oviedo, protestando desde el banquillo las polémicas decisiones de Hernández Hernández y tratando de influir en vano en el árbitro canario por medio del guardameta griego

La etapa de Luis García Plaza en el Sevilla FC no ha arrancado con buen pie. Nada mejoró el equipo nervionense en el estreno del técnico madrileño en su banquillo, por más que los errores de Nianzou, una vez más, le sirvan como atenuante. No hubo ese cambio que todo entrenador trae a un equipo cabizbajo a nivel mental. Aunque más ordenados, sus hombres completaron un pobre partido ante el colista Oviedo, sin disparar siquiera a portería.

El plan no era otro que tratar de madurar el encuentro, que es lo mismo que esperar a que no pase nada. Sin duda, debe haber un punto intermedio entre la valentía suicida de Matías Almeyda, destituido hace poco más de dos semanas, y el fútbol rácano del nuevo entrenador nervionense, quien ya aseguró que su antecesor en el cargo "planteaba algo que se hace poco en España". De momento, no obstante, su aportación más llamativa ha sido cambiar la ubicación del banquillo local en el Sánchez-Pizjuán, que permanecía a la derecha de la grada de Preferencia desde la época de Bilardo.

En el Carlos Tartiere, el ex técnico del Alavés, entre otros, se afanó en pedirle a sus jugadores que salieran de su campo. Pero su guion de partido se vio arruinado con el fallo en la marca de Nianzou en la acción del 1-0, obra de Fede Viñas, y la posterior expulsión del francés al despistarse y cazar por detrás al hábil delantero uruguayo. Todo pudo cambiar antes, cuando el propio García Plaza reclamó la expulsión para el ariete carbayón por un plantillazo sobre el tobillo derecho de Sow.

Las dos entradas a los tobillos de Sow

Fue entonces cuando García Plaza montó en cólera y trató de influir en la decisión de Hernández Hernández por medio del meta Vlachodimos, a quien llamó al banquillo para encomendarle una misión: "Ody, le pisa el tobillo. Allí, le pisa el tobillo. Ve a decírselo, corre". Como recogen las cámaras de 'El Día Después' de Movistar Plus, el cancerbero griego siguió a pies juntillas las órdenes de su entrenador, pero el colegiado canario ni lo escuchó. "Tú para allá. Vete", indicó señalándole la portera, sin que el internacional heleno le rebatiera lo más mínimo.

La jugada se saldó con una amarilla y sin aviso alguno desde el VAR para valorar una posible roja, aunque el Comité Técnico de Árbitros sí considera que el barcelonista Gerard Martín debió ser expulsado ante el Atlético de Madrid por una acción similar. Como la que también se produjo al filo del descanso de nuevo sobre Sow, que recibió otro duro pisotón, esta vez en su tobillo izquierdo, por parte de Kwasi Sibo. Una acción que le provocó un leve esguince por el cual tuvo que ser sustituido en el descanso y que le hace ser duda para recibir al Atlético.

La roja directa a Nianzou

De nada sirvieron las protestas de García Plaza, que se quejó también tras el choque de un posible penalti sobre Gudel en el primer periodo. Incluso discutió la roja vista por Nianzou, que en realidad fue clara. "Se iba fuera", gritaba desde la banda al entender que Fede Viñas no controlaría el balón, volviendo a acordarse en ese momento de la primera entrada sobre Sow cara a cara con el cuarto árbitro: "Aquella era roja".

Sin duda, su debut como preparador sevillista fue de lo más intenso, aunque en la segunda mitad, con uno menos, se le vio ya menos activo y más resignado. Solo le queda trabajar para tratar de obrar el milagro de la salvación en las ocho 'finales' que restan, aunque ya ha comprobado que, aparte de la ínfima calidad de su plantilla, los árbitros tampoco respetan ya a este moribundo Sevilla FC.