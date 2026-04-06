La colección de despropósitos en el estreno de García Plaza: récord tras récord para olvidar

Casi nada positivo que llevarse a la boca tras el estreno del nuevo entrenador, que no ha hecho bueno tras el parón de selecciones el famoso dicho balompédico

A entrenador nuevo, ni victoria segura ni casi nada positivo que llevarse a la boca. El debut de Luis García Plaza al frente del Sevilla FC deparó una colección de despropósitos y récords negativos que acercan el descenso a dos puntos a falta sólo de 24 en liza, de los que los nervionenses habrán de conseguir algo menos de la mitad para asegurarse la permanencia, visto lo visto cada vez más cara. Ni el colista Real Oviedo parece haber bajado los brazos del todo, con el Levante UD encomendado al encuentro de la 33ª (que se juega entre semana, el 23 de abril, antes de la 32ª) para engancharse del todo a la pelea de la salvación.

Ni un tiro a puerta casi un año y medio después

La última vez que el Sevilla FC se quedó en LaLiga sin tirar a puerta en un partido (Isaac Romero y Batista Mendy lo evitaron contra el Valencia CF sobre la bocina) fue el 3 de noviembre de 2024 en la derrota por 0-2 contra la Real Sociedad. En Oviedo, nueve intentos blanquirrojos, siete de ellos desviados y dos bloqueados por defensores, por lo que Aarón Escandell se marchó a casa sin probar sus guantes. Además de ello, con la tímida coartada de jugar toda la segunda parte con uno menos, un 30% de posesión, apenas 125 pases (casi 300 menos que los carbayones y su cifra más baja desde la 18/19, según @juanmaironman), un solo centro completado y 38 centros exitosos en el último tercio de campo (96 su anfitrión).

Tres derrotas contra un colista este curso, las mismas que en 20 años

Con el 1-0 de este domingo en el Carlos Tartiere, el conjunto nervionense ha sucumbido ya este curso contra tres equipos que ocupaban la última plaza de la clasificación de Primera división en el momento de medirse entre ellos, pues el RCD Mallorca venció por 1-3 en el Ramón Sánchez-Pizjuán y el Levante UD hizo lo propio por 0-3. Según @pedritonumeros, ha sufrido tantas derrotas ante 'farolillos rojos0 como en las 20 Ligas anteriores. Supera en estas penosas lides en la 25/26 al Valencia CF (dos derrotas frente a un 20º), Girona FC y Deportivo Alavés (una cada uno).

Vlachodimos, primer portero castigado por demorar un saque de puerta

Después de instaurarse esta temporada que el portero que tardase más de ocho segundos en poner el balón en juego sería castigado con un córner en contra para su equipo, no vienen a la mente precedentes a lo que le ocurrió a Odysseas Vlachodimos ante el Real Oviedo. Así, el meta griego estuvo 17 segundos con el esférico retenido, suficientes por encima de la norma, por lo que Hernández Hernández decretó ese saque de esquina al cumplirse el minuto 8 de encuentro en el Carlos Tartiere. Todavía con once en el campo y sin motivos para perder tiempo, se produjo un récord negativo difícil de calificar.

El peor equipo de Primera desde que Del Nido Carrasco es presidente

Explica Fran Martínez en @LaLigaenDirecto que el Sevilla FC es el peor equipo de cuantos han estado siempre en la elite del fútbol español en estos dos años y tres meses con José María del Nido Carrasco en la presidencia. El dirigente, que accedió al cargo el 1 de enero de 2024, ha visto cómo su equipo ha sumado 97 puntos en 88 partidos, una media de apenas 1,1 cada 90 minutos. Actualmente, es el más goleado de Primera división, con 50 dianas en contra. A estas alturas, sólo había encajado más en la jornada 30ª (en concreto, 54) en la 96/97, que acabó con descenso a Segunda de los nervionenses.

Su peor bagaje en cuatro años en todos los sentidos

Con 31 puntos en 30 jornadas, el Sevilla FC iguala los registros de la campaña 23/24, cuando terminó salvándose con un amplio colchón de ocho a los mandos de Quique Sánchez Flores. Sin embargo, entonces tenía seis de ventaja sobre el descenso, que ahora son solamente dos. Y la dinámica es para echarse a temblar. De hecho, de los ocho últimos clasificados, solamente los nervionenses no han ganado alguno de sus últimos ocho encuentros, mientras que la mitad de sus rivales directos vencieron hasta en dos. De este grupo de iguales, hay que recordar que los de Luis García Plaza pierden el duelo particular con el RCD Mallorca y el Valencia CF, lo ganan a Girona FC, Deportivo Alavés y Real Oviedo, amén de empatarlo con el Elche CF (que se llevaría ahora mismo los desempates por diferencia de goles y más anotados). Con el Levante UD lo tiene pendiente, pero va 0-3 por debajo.