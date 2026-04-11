Puntos, uno a uno, del Sevilla contra el Atlético: Isaac Romero tuvo la inspiración

En líneas generales fue un partido bastante sobrio y serio de los futbolistas del Sevilla FC que apenas cometieron errores, pero si hubo uno que destacó por encima de otros fue el de Lebrija que provocó un penalti, combinó bien con sus compañeros y creó problemas a la defensa del Atlético de Madrid

Los futbolistas del Sevilla FC tuvieron una actuación bastante buena y coral en el partido que ganaron al Atlético de Madrid por 2-1. Luis García Plaza, entrenador del equipo de Nervión, apostó por aprovechar los errores de los rivales y porque pasara lo menos posible para llevarse los tres puntos que había en juego. Una idea que se plasmó gracias a Isaac Romero y a la defensa sevillista que rayaron a gran nivel.

Isaac Romero fue el factor clave que decantó la balanza a favor del Sevilla FC ya que el canterano se inventó un penalti, estuvo bien combinando con sus compañeros y creó muchos problemas a la defensa del Atlético de Madrid. Por otro lado, también estuvo muy bien la defensa del Sevilla FC en donde Kike Salas, Andrés Castrín y Gudelj dieron su mejor nivel en un partido clave en la pelea por lograr la permanencia en Primera división.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC en el partido contra el Atlético de Madrid:

Vlachodimos: 5

No tuvo trabajo en la primera parte, ya que en el único disparo a puerta del Atlético de Madrid no pudo hacer nada. En la segunda parte se limitó a salir por alto a algún balón ya que el equipo rojiblanco ni siquiera lo probó.

Juanlu: 5

Mejor en ataque que en defensa ya que por momentos sufrió mucho con las internadas de Julio Díaz y con las caídas de Thiago Almada y Álex Baena por su banda. Desde la mitad de la segunda parte tuvo problemas físicos y de resistencia lo que es inconveniente en la máxima élite.

Andrés Castrín: 7

Estuvo sobrio y atento para hacer varias coberturas en el primer tiempo. Jugó a lo fácil con el objetivo de no complicar a su equipo. Fue tomando confianza con el paso de los minutos e incluso se animó en ataque.

Kike Salas: 7

No se complicó la vida. Estuvo atento en ayudar a Oso e hizo coberturas a sus compañeros en defensa. Además mostró su fortaleza en el juego aéreo. Un buen partido del canterano.

Oso: 5

Se durmió en el empate a uno ya que no estuvo atento a la incorporación de Javi Boñar que marcó sin oposición. En esta ocasión estuvo más centrado en tareas defensivas que en sumarse al ataque que es su gran cualidad.

Agoumé: 6

En la línea del resto de centrocampistas del Sevilla FC, se centró en la recuperación y en la defensa. Eso no le impidió animarse en ataque en alguna que otra ocasión ya que le dio un pase de gol a Isaac Romero que el delantero no aprovechó. Es un único centrocampista que sabe lo que hacer con el balón: dar criterio.

Gudelj: 7

Se mantuvo serio en defensa, sin cometer errores groseros. En ataque explotó su buen juego aéreo para marcar el 2-1 que puso en ventaja al Sevilla FC.

Manu Bueno: 5

Mantuvo la posición y ayudó al equipo en todo momento, sobre todo en tareas defensivas. Apareció poco en ataque, dejando esa faceta para otros compañeros.

Rubén Vargas: 6

Eléctrico al comienzo, fue perdiendo fuelle con el paso de los minutos en la primera parte. Puso un balón medido a Gudelj para que el serbio marcara el 2-1. En la segunda parte no tuvo mucha participación y fue sustituido por Alexis Sánchez.

Isaac Romero: 8

Estuvo listo adelantándose a Dani Martínez para forzar el penalti que desembocó en el 1-0. Trabajó mucho, tuvo buenos momentos de combinación con sus compañeros y creó problemas a los defensas más inexpertos del Atlético de Madrid. Tuvo la sentencia en el segundo tiempo pero su balón se estrelló en el poste.

Akor Adams: 7

Se peleó con los centrales y cayó a la banda izquierda para explotar las debilidades defensivas de Javi Boñar. Marcó el 1-0 desde el punto de penalti. Tuvo falta de entendimiento con algunos de sus compañeros a la hora de leer jugadas de ataque. A pesar de ello, buen partido del delantero

Luis García Plaza: 7

Movió el árbol ya que apostó por un once titular ofensivo y también con mucho físico en el centro del campo. Le salió bien ya que aprovechó la novatada del Atlético de Madrid. Apostó porque no pasara nada en la segunda parte y refrescó al equipo cuando debía.

Djibril Sow: 6

Le dio fortaleza al equipo en el segundo tiempo.

Peque: 5

Peleó y luchó por cada balón.

Alexis Sánchez: 5

Tuvo la oportunidad de hacer un gol, pero su disparo fue bloqueado.

Batista Mendy: s.c.

Sin tiempo.

Suazo: s.c.

Saltó al partido en el descuento.