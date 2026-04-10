Simeone no desaprovecha la oportunidad y 'reparte' por igual a Real Madrid y Barcelona: "Vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones"

El técnico del Atlético de Madrid hace oídos sordos a la queja formal elaborada por el Barcelona tras la ida de los cuartos de final de la Champions League y se centra en el duelo ante el Sevilla

El Atlético de Madrid, con media clasificación a semifinales de la Champions League en el bolsillo, cambian el chip a LaLiga dónde se medirán al Sevilla FC. En la rueda de prensa, lejos de hablar del duelo, el foco estuvo puesto en las quejas arbitrales del Barcelona, ocasión que aprovechó Simeone para equipararlo al Real Madrid y a las protestas por las actuaciones arbitrales: "Vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones". Sobre el Sevilla y el posible descenso, Simeone desea suerte a los hispalenses, equipo al que le tiene "mucho cariño". "Es un tema mucho más profundo, no estoy en el lugar para interpretar lo que pasa allí. Me trataron muy bien y le deseo lo mejor".

Simeone equipara al Barcelona y al Real Madrid con las quejas arbitrales

Dos días después del duelo de ida de cuartos de final de la Champions League en el Camp Nou, con la queja formal del Barcelona a la UEFA por un posible penalti, en opinión del club azulgrana, que no fue pitado por el árbitro Istvan Kovacs por manos de Marc Pubill en un saque de portería, tuvo también sus ecos en la conferencia de prensa ofrecida por el técnico argentino, tras las palabras también este viernes de Hansi Flick, su homólogo en el conjunto catalán. Preguntado por la queja, Simeone tiró de pillería y aprovechó la ocasión para 'repartir' a Real Madrid y Barcelona por igual. "Soy muy respetuoso, vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones para quién lo entienda, que es muy fácil de entender, así que no nos moviliza nada”, respondió Simeone que matizó diciendo que es "lícito" por todas partes quejarse del arbitraje, al igual que en su momento lo ha hecho el Atlético de Madrid.

Los suplentes, claves para el Atlético de Madrid y para vencer al Sevilla

Además, sobre el duelo frente al Sevilla y la jornada retro, Simeone subrayó la ausencia de Oblak al asegurar que sigue sin estar listo para competir. "Aún no están para acompañarnos, lo hablamos con él, es muy importante para nosotros y esperemos que el martes lo tengamos", destacaba el técnico argentino que apoya la idea de recordar tiempos pasados con la jornada retro de LaLiga, en la que los rojiblancos estrenarán una nueva equipación, al igual que 16 equipos de Primera división. "Vivimos otra época, no se puede comparar, aquello fue muy lindo y parece que lo antiguo siempre es lo mejor. Es otra época", subraya un Simeone que apostará por los menos habituales ante el Sevilla. "Hay varios escenarios que pueden hacer ver. Pubill empezó sin minutos y ahora es muy importante, Robín pasó por momentos más bajos y ahora también es muy importante. A Matteo también le costó empezar, a Hancko... Para estar donde queremos necesitamos a todos", sentencia.