Un antecedente en la Champions League no da la razón al Atlético de Madrid con el penalti de Marc Pubill

La versión del Atlético de Madrid y del colegiado en torno al penalti no pitado por mano de Marc Pubill se desmorona tras un antecedente, también en la Champions League, en la que sí se señaló la pena máxima en una jugada idéntica

El Atlético de Madrid encarriló la eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League tras endosarle un contundente 0-2 al Barcelona en el Camp Nou. El cuadro rojiblanco parte con ventaja para la vuelta en el Metropolitano, dónde el Barcelona deberá echar el resto para intentar dar la vuelta a una situación compleja. Aunque desde el club blaugrana ya piensan en la vuelta, la realidad es que el foco sigue estando en el duelo en el Camp Nou, dónde los locales se sintieron perjudicados por la actuación arbitral, especialmente con una mano de Marc Pubill dentro del área que los atléticos tildaron la decisión del árbitro de "sentido común", pero un antecedente en la Champions League no da la razón ni al Atlético de Madrid ni al colegiado.

La mano de Marc Pubill dentro del área que destaó la polémica en el Barcelona - Atlético de Madrid

Para conocer el enfado del Barcelona y el alivio del Atlético de Madrid, hay que remontarse al minuto 50 de partido, cuando con 0-1 y un jugador menos por parte del Barcelona, llega la acción más polémica del partido. Marc Pubill, en una jugada absurda, coge el balón con la mano en el área chica para sacar de puerta, después de que Musso, con el balón en el suelo, parado y dentro del rectángulo, se la pasase al zaguero con los pies.

Rápidamente el banquillo del Barcelona saltó para reclamar penalti, al igual que la grada del Camp Nou. Desde el Atlético de Madrid no veían nada raro, al igual que el árbitro, que ordenó seguir jugando. El VAR tampoco entró a revisar la jugada y desde el Barcelona estallaron contra la decisión del árbitro, catalogado como "sentido común" por Simeone.

Un antecedente en la Champions League echa por tierra el discurso del Atlético de Madrid y contradice la decisión del árbitro

El sentido común que defendía Simeone desaparece en el momento que un antecedente, en la misma Champions League, retracta al colegiado y al VAR al no señalar penalti. En ESTADIO Deportivo hemos peinado la hemeroteca de la UEFA y no hay que remontarse mucho tiempo atrás para ver una acción idéntica, con consecuencias y resultados diferentes. Ocurrió el curso pasado, en un Club Brujas - Aston Villa que terminó 1-0 debido al error de Tyrone Mings.

El central inglés se despistó dentro del área y cogió el balón con la mano para sacar de puerta después de que el 'Dibu' Martínez pusiese el balón en juego con el pie. El árbitro no dudó y señaló penalti por mano, en una acción idéntica a la de Musso y Marc Pubill. Las similitudes son tantas que comparten hasta el mismo minuto de partido en el que ocurrió. Este antecedente echa por tierra las explicaciones de Simeone tras el partido y contradice la decisión del árbitro al no señalar penalti.