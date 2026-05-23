Otro frenazo para Marius Marin que no cambia su plan, pero sí el del Sevilla

El mediocentro rumano se ha quedado fuera de la lista del Pisa para la última jornada de la Serie A. No juega desde marzo y en Nervión se habrían olvidado de su fichaje, avanzado por Antonio Cordón, pero cambiará de aires seguro y maneja más pretendientes tanto en Italia como en el extranjero

La planificación de la próxima campaña en el Sevilla FC se encuentra totalmente paralizada. Como ha informado ESTADIO Deportivo, Five Eleven Capital sigue sin presentar los avales necesarios y por ello la venta de la mayoría accionarial del club está en el aire. Por tanto, no hay nadie que pueda tomar decisiones en el plano deportivo, por más que José Ignacio Navarro se haya quedado momentáneamente al frente de la dirección deportiva mientras Antonio Cordón prepara las maletas para decir formalmente adiós el próximo 31 de mayo, aunque realmente ya ha dado un paso al lado.

La incertidumbre del Sevilla FC afecta a sus posibles fichajes

Ese mismo día acaba el periodo de exclusividad concedido al holding inversor del que Sergio Ramos participa como socio y puede que para entonces ya se haya resuelto el culebrón. O no. Porque también cabe la posibilidad que todo se caiga y haya que abrir un nuevo proceso de venta con otro de los grupos interesados, de origen americano. Por ello, a día de hoy resulta imposible saber siquiera quién será el entrenador en la 26/27, por más que Luis García Plaza tenga un año más de contrato al lograr la permanencia. Y esa misma incertidumbre afecta a todos los jugadores con los que había tratos avanzados, como es el caso del mediocentro Marius Marin.

Al contrario de los que sucede con Juan Iglesias (Getafe) y Arouna Sangante (Le Havre), cuyos fichajes a coste cero se dan por hechos a priori, con el internacional rumano existía un principio de acuerdo pero no había nada cerrado. De hecho, a comienzos de esta semana, la Agencia EFE informaba de que su llegada estaba a expensas de superar un exhaustivo reconocimiento médico, pero desde el club negaban que estuviese prevista dicha revisión.

No hay el mismo problema que con Patrik Mercado

La situación es diferente a la de otro de los fichajes avanzados por Cordón, el ecuatoriano Patrik Mercado, que tras sufrir una grave lesión habría sido descartado. Sin embargo, fuentes próximas al centrocampista han asegurado a esta redacción que existe "un contrato laboral" firmado entre las partes, por lo que en caso de romperse el principio de acuerdo alcanzado con el Independiente del Valle, el único anunciado de forma oficial, el Sevilla FC podría verse demandado.

Con Marius Marin, en cambio, no hay nada firmado, más allá del entendimiento existente con el propio Cordón, que viajó meses atrás a Italia para dejarlo todo encarrilado. Tras ello, sin embargo, el futbolista de Timisoara sufrió una lesión en el ligamento colateral de su rodilla izquierda a mediados de marzo y desde entonces no ha vuelto a jugar. En principio no se trataba de nada grave, pero el hecho de que lleve dos meses sin pisar un terreno de juego convierte en lógico pensar que deba someterse a un examen en caso de que su contratación siga adelante.

El Sevilla FC se habría olvidado, pero Marin ya se ha despedido del Pisa

Sin embargo, en Italia dan por hecho que no será así. La marcha de Cordón y el vacío de poder en el Sevilla FC habrían dado al traste con esta operación, olvidándose definitivamente en Nervión del rumano. Así lo apuntan diversos medios italianos, que añaden que el actual jugador del Pisa no renovará pese a todo su contrato, que acaba el próximo 30 de junio. De hecho, ya se despidió de su afición el pasado fin de semana, en el último partido en casa del curso.

Después de ocho temporadas en sus filas, adonde recaló procedente del Sassuolo, Marius Marin tendría decidido cambiar de aires y posee un buen cartel tanto en la Serie A como en el extranjero, por lo que se indica que no le faltan pretendientes. Mientras tanto, llama la atención que este fin de semana se haya quedado fuera de la lista del técnico Oscar Hiljemark para el último encuentro de su equipo en el feudo de la Lazio (este sábado a las 20:45 horas).

Dos partidos en el banquillo y adiós al Pisa lejos del campo

Después de perderse hasta seis partidos por la referida lesión, el mediocentro internacional había sido convocado en las dos últimas jornadas, ante Cremonese y Nápoles, si bien en ambos casos se quedó sin salir del banquillo. Ahora, en cambio, da un paso atrás, sin aclararse si se debe a un nuevo contratiempo físico. En cualquier caso, se quedará sin despedirse sobre el campo de un conjunto con el que ha disputado 268 partidos oficiales. Emprenderá una nueva aventura, pero se antoja complicado que sea en el Sánchez-Pizjuán.