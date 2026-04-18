Luis García Plaza recupera dos efectivos más para la visita liguera del Sevilla al Levante

Los lesionados César Azpilicueta y Marcao Teixeira son a día de hoy las dos únicas ausencias obligadas para la importante visita liguera que el cuadro nervionense realizará el próximo jueves al feudo granota

La plantilla del Sevilla FC ha vuelto al trabajo en la mañana de este sábado, después de gozar de dos días de descanso aprovechando que este fin de semana no hay partidos por la disputa de la final de la Copa del Rey que enfrenta al Atlético de Madrid con la Real Sociedad esta misma noche en el hispalense Estadio de La Cartuja. El club nervionense retomará la competición en LaLiga EA Sports el próximo jueves, con un duelo directo ante el Levante UD. Para esta cita en el Ciutat de Valencia, Luis García Plaza ha recuperado dos nuevos efectivos: Joan Jordán y Alexis Sánchez.

Joan Jordán y Alexis Sánchez se entrenan con el grupo a cinco días del Levante - Sevilla

El centrocampista catalán y el veterano delantero chileno se han reincoporado al grupo en el entrenamiento matinal que García Plaza ha dirigido este sábado a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Ninguno de los se dejó ver en la sesión del miércoles, en la que el primer equipo disputó un partidillo ante el Sevilla Atlético. En esta práctica, el '8' se ausentó por culpa de una gastroenteritis y el '10' se quedó trabajando por su cuenta para prevenir unas pequeñas molestias musculares que no les han impedido trabajar con aparente normalidad en la vuelta al tajo. En principio, tanto Jordán como Alexis cuentan como recuperados.

Cabe recordar que el nuevo entrenador del Sevilla FC también podrá volver a contar con Tanguy Nianzou, quien cumplió un partido de sanción ante el Atlético de Madrid después de su expulsión por roja directa en el choque anterior frente al Real Oviedo, y con José Ángel Carmona, que ante los colchoneros alcanzó su segundo ciclo de amonestaciones tras ver la décima amarilla en el choque de hace dos semanas en el Carlos Tartiere.

Las únicas bajas de Luis García Plaza son Marcao y Azpilicueta, quien volverá apercibido de sanción

Es decir, las únicas ausencias obligadas para Luis García Plaza de cara a la visita del jueves al feudo granota son la dolencia de larga duración de Marcao Teixeira -operado de una rotura del escafoides de su pie izquierdo- y la enésima dolencia muscular de César Azpilicueta, quien deberá estar al menos una semana más alejado del equipo por su problema en el aductor.

Para mayor contratiempo, cuando por fin consiga estar recuperado de sus dolencias físicas, el defensor navarro de 36 años regresará estando apercibido de sanción. Con cuatro tarjetas amarillas hasta la fecha, el '3' tiene la misma amenaza que recae sobre el delantero canterano Isaac Romero. Tras esta vuelta al trabajo, el Sevilla FC volverá a ejercitarse en sesión matinal este domingo, el martes y el miércoles (10:30 horas). Entre medias, el lunes trabajará en horario vespertino (18:00 h) y Luis García Plaza seguirá perfilando un dibujo que en sólo dos partidos ha dejado a varios señalados.