El Sevilla FC continúa su preparación con un 'partido' frente al Sevilla Atlético, con Cordón y Januzaj como protagonistas

El director deportivo y el extremo belga estuvieron charlando durante una sesión algo más atípica, disputándose un partido entre parte del primer equipo sevillista y los miembros del Sevilla Atlético, guardando también un minuto de silencio en honor a Curro Sanjosé

En la mañana de este miércoles, el Sevilla FC ha proseguido con la preparación del duelo frente al Levante UD. Aún queda más de una semana, todo ello en unas fechas particulares, con la Feria de Abril como principal protagonista. El equipo se centra ahora en una labor clave para el futuro de la entidad, y esa es la de poder salvar al club de un descenso a Segunda. La jornada retro ha dejado una cosa clara, y es que los equipos de abajo no van a dejar pasar ningún ápice de posibilidad de dejar escapar oportunidad alguna de poder agarrarse a la permanencia.

El equipo regresó en la mañana del martes al trabajo, tras haber descansado el lunes y haber realizado sesión de recuperación el domingo. En ese entrenamiento, la baja más significativa fue la de Joan Jordán, que se recuperaba de un proceso gastrointestinal. Por el resto, fueron Azpilicueta y Marcao los que completaron la nómina de bajas. Luis García Plaza cuenta con noticias más que importantes, y es que puede contar con un importante grueso de la plantilla antes de las 'finales' que disputará durante las próximas semanas.

Este miércoles la sesión ha sido algo menos habitual. El equipo ha abandonado los campos de entreno para estar en el Estadio Jesús Navas, todo ello para jugar un partido frente al Sevilla Atlético. Sobre el césped, han estado aquellos que partieron de suplente o que no contaron con minutos frente al Atlético de Madrid, pudiendo ver a nombres como Nianzou, Carmona o Nyland. Esto tiene un objetivo claro, y es el mantener al ritmo a todos los miembros de la primera plantilla. Tras unos ejercicios de activación, aquellos jugadores que estaban sobre el césped han realizado un minuto de silencio en honor a Curro Sanjosé, dorsal de leyenda del club sevillista y que falleció el pasado martes. Los que no estuvieron fueron Alexis Sánchez y Joan Jordán. El primero por estar haciendo trabajo específico en el gimnasio y el segundo también estuvo trabajando en el gimnasio.

Una de las imágenes más curiosas fue captada por ESTADIO Deportivo, todo ello en una charla entre Antonio Cordón y Januzaj que empezó en el banquillo y que continuó en el palco. El belga, que no entró hasta la segunda parte del partidillo, termina contrato el próximo verano, por lo que es una instantánea interesante en un momento donde se debe de decidir su futuro en la entidad de Nervión. Cabe recordar que este pasado verano, el exjugador de la Real Sociedad ya hizo un esfuerzo importante bajándose el sueldo, una muestra más por querer revertir su situación deportiva en el club.

A las 12:30, el jugador que hablará en la RDP intersemanal será Manu Bueno, que está ganando protagonismo con Luis García Plaza. Entró en la segunda parte en el Carlos Tartiere y disputó cerca de setenta minutos en el encuentro frente al Atlético de Madrid. El futuro del canterano es incierto, ya que han sido muchas las ocasiones las que ha tenido para salir, aunque su situación puede llegar a cambiar.