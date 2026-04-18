García Plaza cambia el césped por el andamio en el Sevilla para aclarar sus dudas en el once

El míster presenció el entrenamiento de hoy desde una altura considerable, como Luis Enrique, para no perderse nada y aclarar sus ideas de cara al Levante en dos posiciones

García Plaza aterrizó en Nervión para sustituir a Almeyda hace tres semanas y ya ha tomado una serie de medidas que se salen del guion y que, cuanto menos, resultan llamativas más allá de las relacionadas estrictamente con lo futbolístico.

Lo primero fue cambiar el banquillo del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán más de 30 años después de que Bilardo revirtiera la decisión de Víctor Espárrago, para estar más cerca del Gol Norte. Una iniciativa que explicó poco después en sala de prensa antes del partido contra el Atlético de Madrid.

Del cambio de banquillo a subirse en un andamio

"Me gusta estar ahí. Había mucha tensión entre banquillo y linier y llegó a darse que estuvieran muy pendientes de nosotros. No va a afectar a la hora de ganar, sino que servirá para que andemos más tranquilos. Lo he hecho en otros clubes y después se han quedado ahí", explicó el técnico madrileño, que hoy ha vuelto a sorprender en el entrenamiento de esta mañana a puerta cerrada.

Y es que el técnico, dispuesto a experimentar y probar cosas nuevas que le puedan ayudar a esta etapa, ha cambiado del césped por un andamio para alterar su ángulo de visión y gozar de una mejor perspectiva para seguir el trabajo de sus pupilos.

De este modo, el madrileño ha sorprendido a todos al tomar altura durante la cesión al subirse a una estructura preparada para sostener su peso y otorgarle un plano amplio del campo de entrenamiento.

Ha sido el propio Sevilla el que ha compartido en sus redes sociales la imagen de García Plaza en alto para contemplar la evolución de la plantilla en la sesión de este sábado: "Cambiando el punto de vista".

Dos decisiones importantes en la defensa contra el Levante

Y es que el entrenador madrileño no se quiere perder absolutamente nada de lo que ocurra sobre el césped ahora que está obligado a tomar decisiones fundamentales de cara al once contra el Levante, sobre todo en defensa por el regreso de dos futbolistas. Nianzou y Carmona fueron titulares en su debut, pero que perdieron la cita con el Atlético por sanción, el primero por expulsión y el segundo por acumulación.

El puesto de parisino lo ocupó Andrés Castrín, que como apuntó ayer esta redacción, convenció con su rendimiento al míster, que ahora tendrá que decidir si mantenerlo o recuperar al ex del Bayern. Por otro lado, Juanlu partió de lateral con los colchoneros y se enfrenta al dilema de devolver al visueño o mantener la fórmula de la victoria.

En otro orden de cosas, cabe apuntar que este modo de comandar un entrenamiento no lo ha inventado García Plaza, pues lo popularizó en su momento Luis Enrique al emplear este método en los clubes en los que ha estado para controlar todo el campo con un ángulo de visión más amplio. Genio y figura.