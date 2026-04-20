La Prórroga de Estadio Deportivo 3x33: Copa del Rey, Sevilla, Amrabat, Cordón, Simeone...

Programa número treinta y tres de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con Aitor Torvisco y Rafa Cala como invitamos. La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el estadio de La Cartuja, con victoria para los donostiarras; las consecuencias para la capital hispalense de acoger un evento como la fiesta del fútbol español; la situación del Betis tras la eliminación europea y algunos nombres propios como Amrabat que quedan señalados, o el interés de varios equipos en Antonio Cordón, son algunos de los temas a tratar en el programa de esta semana.

Este programa es el número 127, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante la Eurocopa de 2024 en Alemania, la cual acabó ganando la selección española. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.