Rafa Mir elimina a los nervionenses de la ecuación sobre su futuro

Con un año más de contrato en el Sánchez-Pizjuán, el ariete está a punto de ver cumplidas las exigencias para que su opción de compra por el Elche pase a ser una obligación

Autor de siete goles en 24 partidos con el Elche CF antes de que esta jornada los franjiverdes visiten el Santiago Bernabéu para medirse con el Real Madrid, está respondiendo con creces a las expectativas generadas Rafa Mir, que no quiso salir en el mercado invernal y sí quedarse para ayudar a los alicantinos a mantener la categoría. Aunque parece que no tiene retenido el pasaporte ni existe ninguna obligación de permanecer en el país, sin duda habrá condicionado su decisión el hecho de que su proceso judicial (una acusación de violación a una joven en Valencia por la que la Fiscalía le pide diez años y medio de cárcel) siga su curso.

Pese a su notable rendimiento deportivo, no abandona el disparadero el de Javalí Nuevo, señalado hace poco por el defensor del RCD Espanyol Omar El Hilali por un presunto insulto racista. A todos estos temas se ha referido durante su entrevista esta semana con 'Marca', donde ha repasado otros aspectos igualmente reseñables, empezando por su futuro. Una cuestión que incumbe de lleno al Sevilla FC, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y que no está dispuesto a hacerle sitio ni darle más oportunidades, cruzando los dedos en Nervión para que, ahora sí, ejerzan la opción de compra que tienen por él.

Como ya adelantó ESTADIO Deportivo, el acuerdo estival entre los blanquirrojos y el Elche CF incluía una cantidad oscilante nunca inferior a los 2,5 millones ni superior a los 3,5, aunque con bonus se alcanzarían los cuatro millones de euros, lo que permitiría en el Ramón Sánchez-Pizjuán alcanzar una pequeña plusvalía. Y es que, tras firmarlo de los Wolves por 16 millones en 2021, la amortización pendiente es de unos 2,66, si bien simplemente con ahorrarse los 3,8 brutos de su salario se darían por satisfechos. Encima, de cumplirse ciertos parámetros deportivos propios y colectivos, la opción de compra se volvería obligación, lo que estaría a punto de pasar.

"¿Un posible cambio de aires? Siempre de la mano del Elche, lo valoraremos en su momento"

"Siempre sigo al Sevilla FC, pues tengo muchísimos amigos allí. Es un club en el que he podido ser campeón de Europa, jugar más de 100 partidos. Les deseo siempre lo mejor. Están haciendo una buena temporada", asevera Rafa Mir, que, sin embargo, da por hecho que el Elche CF tendrá que comprarlo (de momento, por unos tres millones), por lo que elimina a los nervionenses de la ecuación sobre su futuro: "La verdad es que no estoy pensando en eso. Habrá momentos para hacerlo. Ahora tengo el foco puesto en el día a día, en seguir trabajando, en seguir sumando para el equipo, y ese escenario ya lo valoraremos cuando toque. Pero siempre de la mano del Elche, que al final me ha dado mucho; lo valoraremos en su momento".

Ya pudo salir en Navidad

"Tuvimos ofertas para salir en enero. Yo pensaba que Elche era la mejor opción. Todas las opciones que nos llegaron las valoramos y las tratamos con cariño, pero aquí estoy bien, estoy súper agradecido al Elche, a la afición, a los compañeros, y quiero devolverles todo ese cariño que me transmiten cada día con mucho trabajo, con goles y con todo lo bueno que pasa", zanjaba el delantero en 'Marca'.