Josan se pronuncia por el incidente entre Rafa Mir y Omar El Hilali: "Creemos a nuestro compañero"

El futbolista del Elche ha querido valorar el presunto insulto racista de su compañero al defensa del Espanyol, negando rotundamente lo que, finalmente, apuntó Iosu Galech en el acta tras el encuentro que tuvo lugar en el Martínez Valero: "Nos aislamos totalmente de eso y lo que haga el club será perfecto"

Elche y Espanyol siguen pendiente de una resolución de LaLiga tras lo ocurrido el pasado domingo en el Martínez Valero. En este sentido, Omar El Hilali acusó a Rafa Mir de haber proferido un insulto racista, que, tras el partido, apuntó Ioso Galech correctamente en el acta: "viniste en patera". De esta manera, compañeros del delantero cedido por el Sevilla, como es Josan, han querido valorar el incidente. En su caso, el futbolista de 36 años ha querido negar rotundamente esas palabras, pero sí reconocer que hubo "un pique típico de un partido".

Josan analiza la polémica del Martínez Valero

Josan disputó el pasado lunes 25 minutos en el encuentro contra el Espanyol en el Martínez Valero. Entre problemas musculares y decisiones de Eder Sarabia, el delantero no está teniendo tanta regularidad en la que es su octava temporada en el Elche. De hecho, no ha podido ver puerta ni en LaLiga ni en Copa del Rey, aunque ha logrado tres asistencias entre ambas competiciones. En este sentido, el futbolista de 36 años ha disputado tan solo 13 partidos en el campeonato doméstico de las 26 jornadas que llevamos hasta el momento esta campaña. Por otro lado, el jugador estuvo presente en el choque frente a los de Manolo González, cuando tuvo lugar la polémica entre Rafa Mir y Omar El Hilali. De esta manera, el de Crevillente ha querido 'mojarse' en un acto donde precisamente también ha estado el delantero cedido del Sevilla, pero sin querer pronunciarse al respecto.

Por ello, Josan ha querido expresarse y valorar lo que ocurrió en el Elche - Espanyol del pasado domingo entre Rafa Mir y Omar El Hilali: "Sí es verdad que habían tenido el pique típico de un partido, pero que en ningún momento le había dicho lo que se dijo. Lógicamente creemos a nuestro compañero. A parte, nos aislamos totalmente de este tipo de cosas, que la verdad que no estamos para eso. Estamos para entrenar y competir porque el domingo tenemos un partido muy importante que tenemos que sacar adelante". Por ello, el delantero se reafirme e insiste en que a él le "pilló muy lejos de la jugada. Hubo una discusión típica de los partidos, pero en ningún momento le dijo lo que se escribió en el acta. Ya está. Creemos a nuestro compañero, nos aislamos totalmente de eso y lo que haga el club será perfecto".

El Elche de Eder Sarabia, ante un derbi con la obligación de ganar

El incidente entre Rafa Mir y Omar El Hilali, del que habló también Cañizares, queda pendiente de resolución por parte de LaLiga. Mientras tanto, el Elche encara el duelo de este sábado ante el Villarreal con necesidad de ganar. Los de Eder Sarabia no han podido lograr el triunfo en LaLiga EA Sports este año 2026, lo que les sitúa en la decimoséptima posición de la tabla del campeonato doméstico con 26 puntos. Además, el conjunto de Marcelino viene de sufrir una derrota por 4-1 frente al Barcelona en el Camp Nou, por lo que intentarán volver a la senda de la victoria con su afición, en La Cerámica. Por parte del equipo ilicitano. Héctor Fort y Yago Santiago fueron baja el pasado fin de semana, por lo que siguen pendiente de tener luz verde para reaperecer en una convocatoria y volver a verstirse de corto.