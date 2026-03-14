Rafa Mir se pronuncia por el presunto insulto racista a Omar El Hilali y habla de Vinicius

El delantero del Elche, que hoy visita al Real Madrid en el Bernabéu, ha resaltado sus "ganas de ir a juicio" para resolver el caso con el futbolista del Espanyol. Además, ha destacado que el '7' del conjunto blanco "marca la diferencia y es muy bueno"

Rafa Mir visita hoy al Real Madrid en el Bernabéu. El delantero, tras dejar atrás una lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego más de un mes, ha logrados dos titularidades consecutivas, además de firmar un tanto ante el Espanyol. Por otro lado, el jugador de 28 años, cedido por el Sevilla, ha querido pronunciarse por el presunto insulto racista a Omar El Hilali, que el defensa del equipo perico denunció ante el colegiado del encuentro. Por otro lado, el futbolista ha hablado del momento de Vinicius y los problemas que ha tenido ante situaciones similares.

Rafa Mir explica cómo se encuentra físicamente

De esta manera, Rafa Mir ha concedido una entrevista, al Diario Marca, dónde ha comenzado hablando de cómo se encuentra físicamente: "A nivel físico he superado esa lesión que me tuvo unas semanas fuera. Es complicado no poder ayudar a los compañeros y más cuando no estaban saliendo las cosas. Hay que seguir en esa línea para volver a demostrar el jugador que soy. En una carrera de mucho tiempo es normal tener alguna lesión. Las lesiones nunca llegan en un buen momento, pero me encuentro muy bien, tanto física como mentalmente".

Por otro lado, Rafa Mir analizó sus sensaciones de cara al encuentro de este sábado frente al Real Madrid en el Bernabéu: "No llegamos en nuestra mejor dinámica. Tenemos que ser nosotros mismos, con nuestra seña de identidad, nuestro juego, que es lo que nos ha hecho estar aquí. En toda la temporada no hemos entrado en los puestos de descenso. El año pasado tuve la suerte de poder ganar en el Bernabéu con el Valencia, en el último minuto, con una asistencia mía a Hugo Duro. Hay que hacer un partido muy completo, confiar en uno mismo, tener mucha fuerza. Esas son las claves para poder sacar un partido allí". Además, sobre la permanencia en Primera División destacó que "el Elche tiene todas las opciones de poder conseguir el objetivo que nos marcamos a principio de año, que es mantener la categoría. No es casualidad que siendo una temporada tan larga no hayamos entrado en puestos de descenso. Durante la primera vuelta hicimos un grandísimo fútbol y ahora no salen los resultados. El equipo está vivo y las victorias llegarán".

Rafa Mir, sobre el incidente con Omar El Hilali durante el encuentro ante el Espanyol

Además, Rafa Mir se pronunció por el presunto insulto racista a Omar El Hilali, que denunció el futbolista en el encuentro del pasado 1 de marzo, además de destacar la importancia de Eder Sarabia en esta situación: "Estamos muy tranquilos, esto es una parte más del proceso y a partir de ahí, pues con muchas ganas de ir a juicio. Ya queda menos para que todo esto termine y se demuestre mi inocencia. El míster es un apoyo grande y fundamental para que esté aquí, igual que mis compañeros. Estoy súper agradecido por todos los mensajes que han tenido. Al final son los que mejor me conocen y estoy súper agradecido de ese cariño y esa confianza que me dan".

En este sentido, Rafa Mir fue preguntado por el gol de penalti que logró precisamente ante el Espanyol: "No me puse nada nervioso. Era un momento muy complicado porque había sido un partido muy disputado y si no hacía ese gol, no podíamos sumar ningún punto. Quiero ser muy contundente en esto: en ningún momento hubo ningún insulto racista. Como se puede ver en el vídeo, es el jugador del otro equipo el que se dirige a mí con la mano en la boca y después yo le contesto igual, pero en ningún momento hubo ningún insulto racista. Yo voy a hacer mi trabajo, estoy enfocado en lo que pasa dentro del campo y la gente puede hacer lo que quiera, que para mí lo importante es estar en el partido". Por último, el delantero del Elche habló del momento de Vinicius: "Vinicius es uno de los mejores jugadores del mundo. Creo que tiene una manera de jugar muy determinada, no a todo el mundo le tiene por qué gustar, pero yo creo que Vinicius marca la diferencia y es muy bueno".