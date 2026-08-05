La emotiva despedida de Daniel, fan número uno de Juanlu Sánchez, en su salida de Sevilla: "Soy de San Gonzalo por él"

En ESTADIO Deportivo hemos podido hablar con un pequeño sevillista que se declara fan incondicional de Juanlu Sánchez y que, desde las siete de la mañana, ha estado esperando en la puerta de la terminal del aeropuerto para poder despedirse de él

El Sevilla FC ha despedido, en la mañana de este miércoles, a uno de sus canteranos más prolíficos de los últimos años. Juanlu Sánchez, a sus 22 años de edad -en una semana cumplirá 23- se despide de la que ha sido su casa durante prácticamente toda su vida; una carrera donde ha solido destacar siempre en categorías inferiores y cuyo salto al primer equipo fue bueno, haciéndose con ese carril derecho que tanto jugadores importantes en la historia del Sevilla han ocupado. Tras no haber fructificado su salida en el pasado mercado de verano, finalmente la opción del Bournemouth ha acabado siendo la que ponga punto y final a la etapa del sevillano en el club nervionense.

El jugador, tras regresar en el mediodía de este lunes de tierras holandesas, ha puesto rumbo a Inglaterra en la mañana de hoy. Cerca de las siete y media de la mañana, ha sido cuando el jugador ha llegado a la terminal del Aeropuerto de San Pablo, acompañado también de sus familiares y de su representante. Sin embargo, había una persona más que especial que lo estaba esperando desde esa terminal desde las siete de la mañana, que se dice pronto para estar de vacaciones.

Un fan incondicional de Juanlu hasta en sus últimos instantes en el Sevilla FC

Hablamos de Daniel, un pequeño sevillista que es conocido por ser el fan número uno del canterano sevillista. El pasado año ya se volvió famoso tras su posible salida al Nápoles, prometiéndole el quinteño que se despediría de él en caso de que se acabase cerrando la operación. Sin embargo, todo ha tenido que postergarse un año y, aunque sea a un destino distinto, Daniel ha tenido que despedirse de su ídolo sevillista. En ESTADIO Deportivo, hemos podido charlar con él tras este reencuentro, todo ello en unos momentos donde las lágrimas brotaban de sus ojos, ya que veía como se marchaba su jugador preferido fuera de España.

"Ha sido un poquito dolorosa, porque se va un equipo muy lejos y allí le van a dar caña y que la dé fuerte (...) En el Sevilla, pues, lo dio todo, igual que lo va a dar igual en el Bournemouth. Lo va a dar todo allí en Inglaterra segurísimo", declaró.

El canterano le deja tareas a Daniel durante su periplo en Inglaterra

Nada más llegar Juanlu al aeropuerto, Daniel no dudó en ir en busca de Juanlu Sánchez. Segundos después de bajarse del coche, ya estaba abrazado al canterano sevillista, una muestra del amor que le tiene al jugador. Durante esos instantes, el quinteño le dejó algunas bromas, incluso indicándole que ya se iba a tener que cambiar el nombre por el dorsal 16, aunque Daniel sabe que esto es en honor a él. También quiso aprovechar el futuro jugador del Bournemouth para lanzarle algunos deberes a su fan, indicándole que "debía estudiar y esforzarse mucho".

"Cuando se iba a ir ya, empezaba ya la pena, el dolor y así es la vida. (...) Como es mi jugador favorito de Sevilla, pues es por eso que se para conmigo", prosiguió Daniel.

Su amor a la hermandad de San Gonzalo... ¡por Juanlu!

Uno de los detalles más curiosos es que, hablando con la familia allí presente del pequeño, es de San Gonzalo por el canterano sevillista. "Aparte que me gusta muchísimo San Gonzalo. Cuando lo conocí, cuando era ya mi jugador favorito, ya San Gonzalo y San Gonzalo. Aparte soy de las Tres Caídas, pero eso sí que fue por mí. Pero San Gonzalo por Juanlu, que es sevillista y nunca le puedo fallar", respondió. También se guarda otra promesa, y es que ahora le tocará hacerse también de 'El Baratillo'.

Un gesto del jugador que hace aún más grande su figura ya que, en estos casos, ha sabido estar a la altura. Al igual que al atender a los medios de comunicación, algo que muchos jugadores no suelen hacer, y ha estado disponible para atender las preguntas de los allí presentes.