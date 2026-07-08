Isaac Romero, Castrín y Sangante protagonizan el tercer día de trabajo del Sevilla

Estos tres jugadores no se han ejercitado junto al resto de sus compañeros por gestión de cargas; aumentando de esta forma una lista de ausencias que abandonó en la sesión del martes Gabriel Suazo y donde aún faltan los internacionales

El proyecto de Luis García Plaza sigue dando pasos y se halla ya en su tercer día de pretemporada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El equipo sigue aumentando la carga y durante estos días la doble sesión está siendo lo habitual, con importancia tanto al trabajo físico como con balón. A todo esto a escasos días de que se dispute ya el primer partido de esta temporada, un encuentro frente al Juventud de Torremolinos el próximo sábado a las 21:00 que arrojará ya los primeros brochazos sobre el césped, aunque con más importancia en el apartado físico.

Este miércoles ha regresado el equipo a trabajar tras dos días que ya han dejado varias noticias. El primer día estuvo marcado por la ausencia de Rafa Mir sobre el terreno de juego, todo ello tras un acuerdo entre ambas partes para que no saltase sobre el césped y se siguiese solucionando su situación; todo ello con buena sintonía. Tampoco estuvo Tanguy Nianzou, que se encuentra en Francia con un permiso especial del club para poder solucionar su futuro. Y el pasado martes llegaron también noticias en forma de ausencias de descartes, ya que Cardoso, Joan Jordán y Gattoni no estuvieron con el grupo a la espera de que se puedan solucionar las situaciones de ambos tres.

Ausencias reseñables en la mañana de este miércoles

En la mañana de este miércoles, hasta tres son los nombres que se han sumado a esa amplia lista de bajas de las sesiones del Sevilla FC. Isaac Romero, Andrés Castrín y el recién llegado Arouna Sangante no han estado junto a sus compañeros sobre el terreno de juego. Desde el club, transmiten tranquilidad con la situación de los tres y aclaran que están haciendo trabajo específico por control de cargas. La noticia positiva se encuentra en el regreso de Gabriel Suazo a los entrenamiento, tras haber vuelto en la mañana de este martes pero no haberle visto ejercitándose con el resto del primer equipo hasta el martes por la tarde.

La lista de bajas actual la conforman los internacionales Vlachodimos y Akor Adams, que se espera que puedan regresar en un corto plazo. Por otro lado, Djibril Sow y Vargas confirmaron esta madrugada su pase a cuartos de final del Mundial tras haber vencido en la tanda de penaltis a la Colombia de Cucho Hernández. De hecho fue el sevillista Rubén Vargas el encargado de meter el gol decisivo que otorgó a los suizos el pase a la siguiente ronda. Este hecho es importante ya que si la selección helvética consigue el pase frente a la Selección Argentina, la primera jornada frente al Rayo Vallecano sería aplazada tras contar con dos jugadores en las semifinales.

Dos nuevos canteranos aparecen a la palestra con la situación de Jordán en el fondo

Dos de los nombres que más han destacado en estas últimas horas han sido los de los canteranos Mario Díaz y Jesuly. Del 2009 y 2006 respectivamente, están formando parte de estas últimas sesiones y habrá que ver el papel que tienen en los esquemas del técnico madrileño durante esta pretemporada. Todo esto sin destacar a los ya habituales Nico Guillén, Iker Muñoz o Ibra Sow. Un detalle importante es que Luis García Plaza ha estado charlando al inicio del entreno con todos los canteranos durante unos minutos, muestra de la importancia que pueden llegar a tener en esta temporada de mínimos.

Por último, e importante a destacar, a pesar de las noticias acerca de una posible denuncia al Sevilla FC por parte de Joan Jordán por no estar ejercitándose junto al resto de sus compañeros, este no ha vuelto a estar sobre el terreno de juego. Desde el club no transmiten preocupación, ya que no están impidiendo que puedan estar entrenando en la Ciudad Deportiva, siendo esta decisión del entrenador el contar con ellos o no.