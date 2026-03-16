Detalles sobre el fichaje de Vlachodimos: su intención confirmada, la postura del Newcastle y los movimientos del Sevilla

Antonio Cordón ha ofrecido pistas sobre los primeros movimientos nervionenses para intentar retenerle en verano, los contactos con el Newcastle y el deseo del portero heleno

La llegada como cedido de Vlachodimos en verano se erige, de largo, en la mejor operación de Antonio Cordón hasta la fecha y en el Sevilla ya se trabaja en la ardua tarea de intentar hacerse con sus servicios cuando concluya el préstamo.

Cabe recordar que el acuerdo no incluye opción de compra, por lo que hay que negociar desde cero con el Newcastle para asegurar su continuidad con la complicación de que el meta se ha revalorizado en Nervión y el club inglés tratará de hacer caja aprovechando la competencia.

Lo cierto es que la entidad de Eduardo Dato ha empezado a moverse para tantear el terreno, tal y como ahora ha reconocido públicamente Antonio Cordón, que no esconde el deseo sevillista de amarrar el internacional heleno.

Antonio Cordón desvela la postura de Vlachodimos y del Newcastle

Así, cuestionado curiosamente por Monchi, comentarista en DAZN, por el futuro de Vlachodimos en Nervión, el director de fútbol blanquirrojo reconoció el deseo del club y también la postura del Newcastle, dejando entrever que ya se han producido contactos con los propietarios de los derechos del meta.

"Nos gustaría tenerlo. Vamos a ver, él está muy a gusto en la ciudad. Es una ciudad que tiene importancia para cada jugador que viene. Nadie se quiere marchar y él, desde luego, su intención es quedarse", apuntó el alto ejecutivo extremeño, que desveló que la posición del meta y también que está en el punto de mira de clubes importantes a nivel europeo.

"Sabemos que su club sabe que lo está haciendo muy bien. Hay grandes clubes de Europa que también lo están siguiendo y bueno, tenemos que esperar", explicó Cordón, que también trató otros asuntos, como el fichaje anunciado de Patrik Mercado.

Cordón, sobre Patrik Mercado y Akor Adams

"Patrik es un jugador joven, con un gran futuro. Ha sido nombrado mejor jugador de Ecuador, pero de momento estamos centrados en los partidos, en sacar los puntos que necesitamos cuanto antes. No nos preocupa tanto ahora el año que viene, queremos centrarnos en el tramo final de LaLiga", indicó.

También se refirió a Akor Adams tras ser preguntado por Monchi, al que Cordón considera "uno de los mejores directores deportivos del mundo". "Tú le conoces. Se fichó de la época de Víctor Orta y cuando llegué siempre dije que iba a ser uno de los jugadores importantes, al igual que Nianzou, si le respetaban las lesiones. Y al igual que Vargas, todos los jugadores son importantes, no solamente Vargas. Akor es una de nuestras referencias por su potencial, por su fuerza y va encontrando poco a poco el gol", apuntó.