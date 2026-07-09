Así se verá por TV la pretemporada del Sevilla

El club de Nervión ha anunciado que todos y cada uno de los amistosos que va a jugar durante este verano se podrá ver por su plataforma tal y como ocurrió en la pretemporada anterior. El equipo que entrena Luis García Plaza disputará siete encuentros

El Sevilla FC ha anunciado que todos los partidos de su pretemporada se podrán ver por Sevilla FC+, su plataforma de contenidos. Siguiendo la misma estrategia que hace un año, el club de Nervión intenta acercar de esta forma a sus aficionados, socios y abonados que podrán ver el desempeño del equipo entrenado por Luis García Plaza.

El Sevilla FC comenzará las emisiones de los partidos de pretemporada este mismo sábado, 11 de julio, contra el Juventud Torremolinos. El siguiente será el 19 de julio frente al KS Cracovia, en Polonia. El tercer amistoso será contra el Córdoba CF el jueves 23 de julio y a continuación frente a la AD Ceuta CF el 26 de julio. El quinto encuentro de pretemporada será el 31 de julio contra el NEC Nimega, mientras que el sexto será contra el Utrecht el 2 de agosto. El Sevilla FC cerrará la pretemporada contra el Bayer Leverkusen el 8 de agosto.

El comunicado del Sevilla FC anunciando que los partidos de pretemporada se verán por su plataforma

'Se emitirán en abierto, aunque todos los socios tienen incluida la suscripción a la plataforma de contenidos del club

El Sevilla FC arranca este fin de semana su ronda de partidos amistosos de preparación para la nueva temporada. Un total de siete encuentros antes de iniciar LaLiga que Sevilla FC+ emitirá en directo y en abierto. Cabe recordar que todos los socios del club tienen la suscripción a Sevilla FC+ incluida. No obstante, toda aquella persona que desee acceder a los múltiples contenidos de la plataforma (documentales, reportajes, retransmisiones en directo, entrevistas, pódcast, partidos históricos completos, etc) puede hacerlo suscribiéndose a través de este enlace, con diferentes opciones.

El primero de los partidos será este sábado, frente al Juventud Torremolinos (21.00, en el estadio Jesús Navas), un partido que será a puerta cerrada pero que se podrá seguir a través de la plataforma de contenidos del Sevilla FC. El siguiente será en Polonia, ante el KS Cracovia el domingo 19 de julio (16:00 horas).

En la tercera semana de la pretemporada, el primer equipo tendrá su primera doble cita en cuanto a partidos se refiere. Primero se medirá el jueves 23 al Córdoba CF en el IV Trofeo Puertas de Córdoba (21:00 horas); y el domingo 26 de julio recibirá a la AD Ceuta CF en el estadio Jesús Navas (21:00 horas).

La segunda parte de la pretemporada tendrá lugar en Países Bajos. El Sevilla FC se medirá el 31 de julio al NEC en la localidad de Nimega (19:00 horas), donde también se enfrentará el 2 de agosto al FC Utrecht (14:30 horas). Seis días después, el 8 de agosto, el equipo se desplazará hasta Alemania para cerrar la pretemporada midiéndose al Bayer Leverkusen (15:30 horas)'.