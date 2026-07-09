El Sevilla sigue con su puesta a punto: primera sesión de Vlachodimos y Ejuke

El equipo que entrena Luis García Plaza continúa con la pretemporada en una sesión en la que la nota destacada ha sido la presencia de Odysseas Vlachodimos. Por otro lado, Ejuke, que también ha vuelto, Andrés Castrín y Alfon no se han ejercitado con sus compañeros

El Sevilla FC de Luis García Plaza se ha vuelto a ejercitar en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios en la que ha sido una nueva sesión de esta pretemporada. Una jornada que ha estado marcada por los regresos de Odysseas Vlachodimos y de Chidera Ejuke. Especialmente importante es la vuelta del portero griego que volverá a defender la camiseta del club de Nervión por una temporada más después de que el Sevilla FC consiguiera una nueva cesión.

Vlachodimos solventa el problema de la portería

Odysseas Vlachodimos regresa al Sevilla FC después de que el futbolista haya deseado volver a jugar en el club de Nervión en donde estuvo la temporada pasada y al que contribuyó para lograr la permanencia en Primera división. El griego aterriza de nuevo como cedido y ya se ha puesto manos a la obra para intentar dar su mejor nivel de juego.

El regreso de Odysseas Vlachodimos le quita un problema al Sevilla FC el cual ha perdido a Orjan Nyland después de que el noruego haya acabado contrato al final de la pasada campaña.

No ha sido la única vuelta, ya que también ha estado presente en la sesión Chidera Ejuke quien a pesar de todo no se ha entrenado con el resto de sus compañeros, asistiendo sólo a la charla para luego mantenerse al margen tal y como hicieron también Alfon González y Andrés Castrín.

Quienes sí se han ejercitado con el resto de sus compañeros son Isaac Romero y Arouna Sangante, que no se entrenaron con sus compañeros este pasado miércoles por gestión de cargas.

Rafa Mir, Joan Jordán, Fábio Cardoso y Fede Gattoni siguen al margen del grupo

Los otros ausentes en la sesión de entrenamientos del Sevilla FC han sido los futbolistas apartados quienes no va a realizar la pretemporada con el resto de sus compañeros por decisión del club o de su entrenador Luis García Plaza.

Rafa Mir está apartado hasta que se encuentre una solución para poner fin a su relación laboral con un Sevilla FC que no cuenta con él por su nivel deportivos y sus problemas judiciales.

Por otro lado, está Joan Jordán, Fábio Cardoso y Fede Gattoni quienes no entran en los planes del Sevilla FC y a los que se le ha comunicado ya que se busquen equipo de cara a la próxima temporada.

El que tampoco ha estado es Tanguy Nianzou el cual cuenta con permiso del club de Nervión para incorporarse más tarde para así solucionar su futuro deportivo.