Boca Juniors frena al Alavés por Lautaro Di Lollo con una exigencia millonaria

El club vitoriano propuso una cesión con opción de compra por el central argentino, pero el conjunto xeneize solo contempla una venta definitiva por diez millones de euros

Lautaro Di Lollo durante un partido de Boca Juniors en el Mundial de ClubesIMAGO

Diez millones de euros separan a Lautaro Di Lollo del Deportivo Alavés. El conjunto vitoriano se ha interesado por el central de Boca Juniors, pero la respuesta recibida desde Buenos Aires ha enfriado una operación concebida inicialmente como una cesión.

El futbolista de 22 años ve con buenos ojos estrenarse en LaLiga y su pasaporte italiano facilitaría la inscripción. El principal obstáculo es económico: Boca rechaza desprenderse temporalmente de uno de sus canteranos y exige una cantidad difícilmente asumible para el club babazorro.

Boca rechaza la fórmula propuesta por el Alavés

El Alavés trasladó una oferta para incorporar a Di Lollo a préstamo durante la próxima temporada. La propuesta incluía una opción de compra con la que la dirección deportiva pretendía comprobar su adaptación al fútbol europeo antes de afrontar una inversión definitiva.

Boca Juniors no comparte ese planteamiento. Según publica AS, la entidad argentina ha descartado la cesión y ha fijado en diez millones de euros el precio necesario para autorizar el traspaso. La cantidad aleja, al menos de momento, al defensa de Mendizorroza.

La diferencia entre las posiciones es considerable. El Alavés buscaba repartir el riesgo de la operación y aplazar el desembolso principal, mientras Boca pretende aprovechar el mercado generado alrededor del jugador para conseguir un ingreso inmediato.

Di Lollo quiere probarse en LaLiga

El central está dispuesto a escuchar la posibilidad de trasladarse a Vitoria. Su intención de competir en España juega a favor del Alavés, al igual que la posesión de un pasaporte italiano que evitaría ocupar una de las plazas destinadas a futbolistas extracomunitarios.

Di Lollo se formó en las categorías inferiores de Boca y tiene contrato hasta diciembre de 2029, después de ampliar su vinculación durante el pasado año. Esa protección contractual permite al conjunto xeneize mantener una posición firme y descartar soluciones que no considere suficientemente rentables.

Su situación deportiva también deja abierta la puerta a una salida. El defensor comenzó como suplente en la nueva etapa de Rodolfo Arruabarrena, con Nicolás Figal por delante en la rotación, aunque Boca sigue valorando su juventud, su margen de crecimiento y el interés despertado fuera de Argentina.

Vasco da Gama y Corinthians ya habían preguntado anteriormente por su situación. También dispone de alternativas en otros mercados europeos y en México, donde existen clubes con mayor capacidad para acercarse a las cantidades reclamadas por Boca.

La sanción de Garcés obliga al Alavés a buscar un central

La incorporación respondería a una necesidad concreta de la plantilla dirigida por Quique Sánchez Flores. Facundo Garcés no podrá disputar partidos oficiales hasta noviembre después de que el TAS reactivara parcialmente la sanción impuesta por la FIFA por el caso de los documentos utilizados para representar a Malasia.

El técnico cuenta actualmente para el eje defensivo con Ville Koski, Moussa Diarra y Aleksandar Protesoni, además de diferentes futbolistas del filial. Tenaglia o Jonny Otto también podrían actuar puntualmente como centrales, aunque no son soluciones naturales para toda la primera parte de la temporada.

Di Lollo encajaba en la búsqueda por edad, potencial y capacidad para jugar en una defensa adelantada. El Alavés veía la cesión como una oportunidad para sumar un central de futuro sin comprometer una parte excesiva de su presupuesto.

El precio de Boca deja la operación prácticamente bloqueada

Las conversaciones solo podrían reactivarse con un cambio importante en las condiciones. Boca tendría que aceptar una cesión, rebajar su valoración o admitir una fórmula en la que la opción de compra pudiera convertirse en obligatoria mediante objetivos accesibles.

El Alavés, por su parte, no contempla invertir diez millones en un central de 22 años que todavía debe demostrar su rendimiento en Europa. Esa cifra lo convertiría en una de las mayores operaciones de la historia reciente de la entidad y rompería con su habitual política de mercado.

Di Lollo quiere dar el salto a LaLiga y el conjunto vitoriano necesita reforzar la defensa. Los dos elementos que podían impulsar el acuerdo siguen presentes, pero la exigencia de Boca ha detenido el avance.

La puerta no está cerrada definitivamente mientras continúe el mercado. Sin embargo, para que el argentino termine en Mendizorroza será necesario que el conjunto xeneize modifique una postura que, por ahora, resulta inalcanzable para el Alavés.