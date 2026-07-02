El Alavés acelera su mercado con Antonio Blanco bajo amenaza y cinco urgencias

El conjunto babazorro arranca julio en el mercado de fichajes estival con Ville Koski cerrado, Abde Rebbach revalorizado, Gorka Carrera en la lista y varios clubes pendientes de Antonio Blanco

El Deportivo Alavés entra en julio con más deberes que certezas en el mercado de fichajes. En Mendizorroza ya hay una operación cerrada, la de Ville Koski, pero la planificación de Quique Sánchez Flores todavía necesita varias piezas.

La clave no está solo en fichar. También pasa por resistir el interés por Antonio Blanco, decidir el papel de Abde Rebbach, encontrar oportunidades como Gorka Carrera y ordenar una plantilla que arranca la pretemporada con más ruido de fondo que movimientos oficiales.

Sergio Fernández trabaja con cinco prioridades para Quique Sánchez Flores

El mercado del Deportivo Alavés avanza con prudencia, pero no por falta de trabajo. Según informó Cadena SER Vitoria, el club se ha marcado como mínimo cinco incorporaciones para este verano: dos defensas, dos extremos y un mediocentro. La cifra puede crecer si hay salidas importantes o si aparece una oportunidad de mercado que altere el plan inicial.

La lectura deportiva es clara. Quique Sánchez Flores necesita una plantilla más larga, más específica y menos dependiente de soluciones de emergencia. Carlos Protesoni, renovado hasta 2028, aparece de inicio más como mediocentro que como central, lo que obliga a reforzar la zaga aunque Ville Koski ya esté atado.

En las bandas también hay movimiento pendiente. Carles Aleñá dejará de ser una alternativa exterior para instalarse en zonas interiores, lo que empuja al Alavés a buscar competencia real para Abde Rebbach y Ángel Pérez. Ahí se explica buena parte del atasco: no se trata de fichar por fichar, sino de encontrar perfiles que eleven el nivel sin romper el equilibrio económico.

Ville Koski firma hasta 2031 y abre la defensa albiazul

La única operación cerrada de peso hasta ahora es la de Ville Koski. El Deportivo Alavés hizo oficial la incorporación en propiedad del defensa finlandés, que firma hasta junio de 2031 tras su paso previo por Vitoria desde el mercado de invierno. Es, de momento, el contrato más largo de la plantilla albiazul.

Koski no cierra la defensa, pero sí marca una dirección. El club gana un central joven, con margen de crecimiento y continuidad contractual, aunque la planificación sigue exigiendo otra pieza atrás. La salida de Jon Pacheco, que regresó a la Real Sociedad tras su cesión, deja un hueco competitivo que no se tapa solo con polivalencia.

El mes de junio terminó con muy pocos movimientos oficiales en las oficinas albiazules: salidas de cedidos, regreso de algunos prestados y el fichaje en propiedad de Koski, que ya estaba en Vitoria. Esa lentitud no es necesariamente alarmante, pero sí obliga a acelerar antes de que la pretemporada ponga a prueba la profundidad real del grupo.

Abde Rebbach pasa de duda a pieza útil por la banda

El caso de Abde Rebbach ha cambiado de tono. Hace un año podía parecer un futbolista en tierra de nadie, con contrato pero sin un sitio garantizado. Ahora, en un mercado en el que el Alavés busca extremos, su nombre vuelve a tener peso dentro de la planificación.

El atacante argelino tiene contrato con el Deportivo Alavés hasta junio de 2028, después de la renovación anunciada por el club en enero de 2024. Ese vínculo le da margen para pelear un sitio, pero también obliga a tomar una decisión clara: o se le concede un papel útil en la rotación o vuelve a entrar en el escaparate.

La necesidad de fichar dos hombres de banda no juega necesariamente contra Abde. Puede incluso favorecerle si Quique Sánchez Flores busca una plantilla con especialistas, recambios y competencia interna. El problema para el jugador será convencer desde el primer día de pretemporada, porque el Alavés no puede permitirse otra temporada con demasiadas piezas indefinidas en ataque.

Gorka Carrera aparece como cesión de bajo coste para el ataque

Uno de los nombres que ha entrado en escena es Gorka Carrera. La Cadena SER situó al Deportivo Alavés tras la cesión del delantero de la Real Sociedad, una vía lógica para un club que busca un tercer atacante de bajo coste y con margen de crecimiento.

El conjunto txuri-urdin renovó al delantero hasta 2030 y lo considera un activo de futuro, pero su encaje inmediato en el primer equipo de Matarazzo no parece sencillo. Una cesión a otro equipo Primera permitiría medirlo en un entorno más competitivo, manteniendo su control.

Antonio Blanco condiciona toda la sala de máquinas del Alavés

El gran asunto del verano albiazul puede acabar siendo Antonio Blanco. El centrocampista cordobés ha despertado el interés de varios clubes de LaLiga y su salida obligaría a reconstruir el centro del campo. El Real Betis aparece como uno de los principales interesados, junto a Villarreal y Valencia.

La postura del Alavés, por ahora, es firme. No hay propuesta oficial, pero el club solo contemplaría una salida por cantidades cercanas a los 20 millones de euros de su cláusula. El matiz económico es clave: el Real Madrid conserva el 50% de los derechos del futbolista, por lo que cualquier venta obliga a Vitoria a hilar fino.

Blanco no es solo una posible venta. Es una pieza estructural. Si se queda, el Alavés mantiene equilibrio, jerarquía y salida de balón. Si se marcha, Sergio Fernández tendrá que moverse rápido por un mediocentro capaz de sostener al equipo desde agosto, no por una apuesta que necesite tres meses de adaptación.

As ya situó a Iván Morante, libre tras finalizar contrato con el Burgos, como uno de los nombres que gustan para la medular. El contexto lo explica todo: Jon Guridi se ha marchado, Antonio Blanco tiene pretendientes y el club necesita refrescar una zona donde ya aparecen Pablo Ibáñez, Protesoni, Denis Suárez y Carles Aleñá.

Guridi, Raúl Fernández y los cedidos marcan la operación salida

La operación salida también pesa. Jon Guridi cerró una etapa de cuatro temporadas en el Deportivo Alavés y fichó por el Sevilla, donde firmó por dos campañas tras quedar libre. Su marcha no solo resta experiencia, también obliga a redistribuir minutos, liderazgo y trabajo interior.

Raúl Fernández tampoco continúa. El club comunicó el final de la etapa del guardameta una vez concluido su vínculo, mientras la portería queda pendiente de resolver quién acompaña a Antonio Sivera. AS apuntó que la segunda plaza puede salir entre Owono, cedido en el Andorra, y Adrián, que estuvo en el Real Zaragoza.

A eso se suman los cedidos que regresan o salen de la ecuación. Jon Pacheco volvió a la Real Sociedad, Calebe al Fortaleza y Diabate al GAIS, que sigue siendo un caso a vigilar: el club no ejecutó la opción por el precio fijado, aunque podría reconsiderarlo si el conjunto sueco rebaja sus pretensiones.

También hay movimientos menores que cuentan. Asier Villalibre fue adquirido por el Racing de Santander tras su ascenso y el Alavés ingresará 300.000 euros procedentes del Almería por la compra de Miguel De la Fuente. No cambian el mercado por sí solos, pero ayudan a entender una planificación llena de pequeños ajustes.

La pretemporada aprieta al Alavés antes de cerrar la plantilla

El calendario empieza a meter presión. El Alavés tiene previsto volver al trabajo el 6 o 7 de julio con pruebas médicas y físicas, antes de arrancar los entrenamientos bajo las órdenes de Quique Sánchez Flores. A finales de mes, el equipo se concentrará en La Navata, en Girona, con amistosos ya previstos ante Eibar y Castellón.

Ese es el verdadero reloj del mercado albiazul. No basta con cerrar fichajes antes del inicio de LaLiga; Quique necesita trabajar automatismos, roles y jerarquías cuanto antes. El verano del Deportivo Alavés no está parado, pero sí entra en una fase decisiva: si Antonio Blanco se queda, el plan tendrá una base sólida; si sale, el mercado dejará de ser lento para convertirse en algo urgente.