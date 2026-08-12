Málaga y Ayuntamiento refuerzan su alianza tras el regreso del club a Primera

El Málaga CF afrontará su regreso a Primera División con un mayor respaldo económico del Ayuntamiento de Málaga. El consistorio elevará hasta los 1,6 millones de euros su patrocinio para la temporada 2026/27, cerca de 700.000 euros más que la pasada campaña

De la Torre y Muñoz posando con la nueva primera equipación del MálagaMálaga CF

El Málaga CF afrontará su regreso a Primera División con un respaldo económico mayor por parte del Ayuntamiento de Málaga. Ambas instituciones han formalizado hoy miércoles el acuerdo de patrocinio para la temporada 2026/27, que mantendrá al consistorio como principal patrocinador del conjunto blanquiazul por quinto año consecutivo.

La diferencia respecto a la pasada campaña estará en la cantidad destinada al club. El Ayuntamiento elevará su aportación hasta los 1,6 millones de euros, una cifra que supone cerca de 700.000 euros más que la inversión realizada durante el último curso, cuando el Málaga competía en Segunda División. La aprobación definitiva del pliego de contratación está prevista para el próximo lunes.

El acuerdo llega en un momento especialmente significativo para el fútbol malagueño, después del ascenso del equipo a la máxima categoría. El regreso a Primera no solo supone un impulso deportivo para la entidad, sino también una oportunidad para aumentar el impacto económico y turístico que genera el club en la ciudad.

El patrocinio también incluye al femenino y al filial

La colaboración entre el Ayuntamiento y el Málaga no estará centrada únicamente en el primer equipo masculino. El acuerdo también contempla al Málaga Femenino y al filial, ampliando así la presencia de la marca de la ciudad dentro de las estructuras del club.

Una de las principales contraprestaciones será la aparición del nombre de Málaga en las equipaciones de los tres equipos. El contrato establece como mínimo su presencia en la zona lateral delantera de las camisetas.

La imagen del Ayuntamiento también tendrá protagonismo durante los encuentros. El Málaga deberá garantizar presencia publicitaria de la marca municipal en los soportes del estadio, con al menos dos minutos de exposición en las pantallas LED y la presencia en dos vallas durante cada partido.

El acuerdo contempla además diferentes acciones promocionales y de responsabilidad social. Entre ellas se incluyen activaciones y experiencias con aficionados, así como al menos una iniciativa en la que participen futbolistas del Málaga. También habrá contenidos específicos relacionados con el club que estarán patrocinados por el Ayuntamiento.

Una temporada clave para Málaga

El contrato permanecerá vigente hasta agosto de 2027 y consolida una relación que alcanza ya su quinto curso consecutivo. El regreso del Málaga a Primera ha llevado a ambas partes a reforzar una colaboración que consideran beneficiosa tanto para la entidad deportiva como para la propia ciudad.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, defendió durante el acto la importancia de mantener el apoyo municipal al club en una temporada marcada por su vuelta a la élite.

En la misma línea, el administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, puso el foco en el impacto que tendrá el regreso del equipo a Primera sobre la economía de la ciudad. Las previsiones apuntan a que la actividad vinculada al fútbol durante esta campaña superará a la registrada el pasado curso en Segunda.

El acto de presentación del acuerdo terminó con De la Torre y Muñoz posando con la nueva primera equipación del Málaga para la temporada 2026/27, que ya incorpora el nombre del Ayuntamiento de Málaga en la parte frontal de la camiseta.