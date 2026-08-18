El Almería se entromete en el fichaje de Antonio Casas por el Sporting de Gijón

Según ha podido saber ESTADIO, el delantero del Venezia estudia sus mejores opciones para regresar a España; el club asturiano era el mejor colocado, pero el equipo indálico se ha metido en la pelea y está valorando su incorporación; el futbolista ha tenido ofertas del extranjero, pero quiere volver; su salario condiciona una operación por la que también preguntaron Cádiz y Málaga

El Sporting de Gijón ya no está solo en la carrera por Antonio Casas. El delantero del Venezia, recién ascendido a la Serie A, tiene avanzada su salida del conjunto italiano y, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el Almería se ha entrometido en el fichaje del delantero cordobés, alterando un fichaje que el conjunto asturiano parecía tener muy encarrilado.

La operación todavía está abierta y depende de varios factores. Casas, de 26 años, tiene contrato con el Venezia hasta junio de 2028, pero el club italiano ha decidido darle salida, contemplando la opción de un préstamo como mejor solución después de una primera temporada en Italia con escaso protagonismo tras su fichaje procedente del Córdoba a cambio de 800.000 euros en el verano de 2025.

En este momento, la vía que se estudia principalmente es una cesión con opción de compra, aunque tampoco se descarta una rescisión de contrato que cambiaría por completo su situación.

Casas prioriza España y estudia los proyectos

El delantero ha recibido propuestas procedentes de Polonia y Grecia, además de varios clubes de Segunda División, pero su preferencia pasa claramente por volver a España, especialmente si es para jugar un año a préstamo. Por eso, las opciones del extranjero han quedado aparcadas y la decisión se centra ahora en los proyectos nacionales que tiene encima de la mesa.

El Sporting parecía el mejor colocado y el futbolista ve con buenos ojos la propuesta rojiblanca y el proyecto de Orlegi. De hecho, informaciones publicadas apuntaban a una operación avanzada ya que el jugador contemplaba con mucho interés la posibilidad de marcharse a Gijón.

Sin embargo, el Almería ha irrumpido con fuerza. El club andaluz está estudiando la incorporación y, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, ya hay contactos con el futbolista mientras se está consultando la operación con García Pimienta antes de dar nuevos pasos. El técnico tendrá que valorar el perfil del delantero y el encaje que tendría dentro de su proyecto.

Casas, por su parte, quiere conocer qué papel puede desempeñar en cada destino antes de tomar una decisión definitiva. La elección entre Sporting y Almería no será únicamente económica. El proyecto deportivo tendrá un peso crucial para un futbolista que quiere relanzar nuevamente su carrera.

Un salario alto que condiciona la operación

Uno de los grandes obstáculos de la operación se encuentra en las condiciones económicas. Antonio Casas goza actualmente en Italia de un salario elevado, de aproximadamente 1,4 millones de euros por temporada, una cifra que no todos los clubes interesados están en disposición de asumir.

Sin ir más lejos, el Cádiz también preguntó por su situación, pero las conversaciones no avanzaron porque el conjunto gaditano estaba lejos de poder cubrir las condiciones salariales del delantero. El Málaga, por su parte, lo tuvo entre sus alternativas por si finalmente se producía la salida de Carlos Ruiz 'Chupete', pero ese interés no pasó a mayores.

Así las cosas, Sporting y Almería son ahora los dos grandes contendientes en la pugna por hacerse con el jugador. Ambos clubes tienen que valorar cómo encajar una operación condicionada por el contrato que Casas mantiene con el Venezia y por un salario importante para la categoría.

El Venezia también tiene mucho que decir

La decisión final no depende únicamente del jugador y de los clubes interesados. El Venezia debe dar el visto bueno a la fórmula de salida y, en estos momentos, se está tratando principalmente una cesión con opción de compra.

Esta vía permitiría al delantero regresar al fútbol español sin romper su vinculación con el conjunto italiano, aunque no se descarta que las conversaciones puedan terminar en una solución de contrato. En ese supuesto, Casas quedaría libre y su situación de mercado cambiaría por completo, con nuevos clubes pudiendo entrar en la carrera.

El jugador nacido en La Rambla llegó al Venezia en el verano de 2025 procedente del Córdoba, después de haber firmado una etapa destacada en España. El punta, formado en la cantera del Séneca y con etapas destacadas en las categorías inferiores del Real Madrid y el Sevilla, recaló en el club de El Arcángel en el verano de 2021 y, desde entonces, fue el referente goleador del equipo. En su última campaña antes de marcharse a Italia marcó diez goles y repartió una asistencia en algo más de 2.600 minutos en Segunda División.

Su primera temporada en el Venezia, sin embargo, ha sido mucho más discreta puesto que ha alternado titularidades con suplencias, disputando un total de 26 partidos en los que ha sumado poco más de 700 minutos entre Serie B y Coppa de Italia. Aún así, ha anotado tres goles y ha dado una asistencia.