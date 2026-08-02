El Betis echa el cerrojo: "Se está viendo que la idea es muy clara"

Valentín Gómez presume de las cuatro victorias con la portería a cero en cinco partidos. El central argentino ha atendido a los medios tras el choque ante el Almería y ha vuelto a reafirmar su continuidad, pese a reconocer en una entrevista exclusiva a ESTADIO Deportivo que recibió una oferta de R

El Real Betis ha ganado por 1-0 a la UD Almería en la noche de este sábado, para sumar la cuarta victoria en los cinco partidos de pretemporada disputados hasta la fecha y todas ellas con la portería a cero. Ya antes terminó imbatido contra el Sf Lotte (0-3), el RC Recreativo de Huelva (1-0) y el Olympique de Lyon (4-0); por lo que el único tanto que ha concedido fue el que le costó la derrota frente al Granada CF (1-0). Este dato ha sido resaltado por Valentín Gómez, que se mostró feliz por jugar los 90 minutos y reafirmó sus ganas de seguir creciendo como verdiblanco.

Valentín Gómez, el único jugador de campo que jugó los 90 minutos en el Betis - Almería

"Creo que fue un partido que nos sirve para seguir mejorando, tanto en lo individual como en lo grupal. Creo que estuvimos todos muy bien, pudimos jugar un buen partido en todas las líneas y bueno, si bien se trata de un amistoso, siempre es importante acostumbrarse a salir victoriosos de los encuentros", ha comenzado analizando Valentín Gómez en su atención a los medios de comunicación desde la zona mixta del Estadio Ciudad de La Línea.

"Sí, tal cual, son cuatro victorias sin encajar en cinco partidos. Hasta ahora fueron entrenamientos duros y partidos en los que se vio una idea clara de lo que queremos hacer y de a qué queremos jugar. Por suerte, salió de la mejor manera", ha añadido el defensor argentino, que en su primer curso en el Real Betis tuvo que actuar muy a menudo como lateral izquierdo. Eso ha cambiado con el fichaje de Fran García. Hasta ahora, en lo que va de pretemporada, Pellegrini siempre le ha utilizado en su posición natural de central.

Insiste en lo que reveló a ED sobre la oferta de River Plate y su compromiso con el Betis

El pasado miércoles le tocó ser suplente y sólo pudo jugar unos minutos frente al Olympique de Lyon; pero este sábado, en el triunfo ante la UD Almería, Valentín Gómez ha sido titular y ha sido el único jugador de campo que ha completado los 90 minutos, además del portero canterano Manu González: "Sí, sí, la verdad es que estoy muy contento por la confianza y por los minutos. Me he sentido bien y he podido jugar el partido completo, así que me voy muy contento por todo eso".

Durante todo el verano viene sonando con fuerza desde Argentina el interés de River Plate en fichar a Valentín Gómez. El joven zaguero ya confirmó los contactos con el club franjirrojo en una entrevista exclusiva concedida a ESTADIO Deportivo desde el hotel de concentración en el Marbella Football Center y este sábado ha vuelto a repetir lo que le contó a nuestro compañero Juanjo Ponce: que el técnico Eduardo Coudet le llamó para conocer sus planes a corto plazo e intentar convencerle.

"Bueno, ya lo dije: es verdad. Obviamente, se sabe lo que es River en Argentina y en Sudamérica. Por eso, le agradecí al 'Chacho' Coudet el interés; pero le dije que estaba muy contento en el Betis, que mi mente y mi objetivo estaban en hacer un buen año acá, en seguir sumando la mayor cantidad de minutos posible. La verdad es que me encuentro muy bien acá", ha manifestado.