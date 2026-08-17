Sport City, la sociedad detrás de Sportech, le debe 8,25 millones al Cádiz CF

La sociedad cerró 2025 con una plusvalía de 10,1 millones por vender acciones de Nomadar, aunque casi todo el importe seguía pendiente de cobro

Sport City Cádiz, sociedad participada íntegramente por el Cádiz CF, cerró 2025 con un beneficio de 9,34 millones de euros pese a mantener una deuda de 8,25 millones con el propio club. La fotografía resulta aún más llamativa al comprobar que, al terminar el ejercicio, la empresa disponía de solo 15.315 euros en efectivo.

La explicación está en una plusvalía de 10,1 millones generada por la venta de acciones de Nomadar. Sport City pudo contabilizar la ganancia, aunque cerca de diez millones continuaban pendientes de cobro. No existe una contradicción contable, pero sí una diferencia sustancial entre beneficio, deuda y dinero disponible.

Sport City mantiene al Cádiz CF como propietario y acreedor

Según desvela Cádiz Directo tras analizar las cuentas depositadas por la sociedad, el Cádiz CF concedió a Sport City un préstamo de 8,25 millones para financiar la compra de una parcela en El Puerto de Santa María. En ese terreno debía desarrollarse el denominado 'Centro de Eventos', una de las piezas vinculadas al proyecto Sportech.

El balance de cierre refleja aproximadamente 8,24 millones como préstamo destinado a la adquisición de inmovilizado. En el apartado de operaciones vinculadas aparecen, además, 8,72 millones de deudas a largo plazo con el Cádiz CF, su socio único. Ambas referencias pertenecen a distintos apartados contables y no deben sumarse automáticamente, pero confirman que el club continúa teniendo una posición relevante como acreedor.

La situación crea una relación poco habitual: el Cádiz CF controla el cien por cien de Sport City y, al mismo tiempo, espera recuperar una cantidad millonaria aportada a la sociedad. El beneficio declarado en 2025 no supuso una devolución inmediata de ese dinero ni se tradujo en una entrada equivalente de efectivo.

Nomadar dispara el beneficio de Sportech sin llenar su caja

El resultado positivo procede principalmente de la venta de determinadas acciones de Nomadar Corp. La operación permitió reconocer una plusvalía exacta de 10.158.512 euros, una cantidad superior al beneficio final de todo el ejercicio. Sin ese movimiento societario, la imagen de la cuenta de resultados habría sido completamente distinta.

La clave se encuentra en el calendario de cobro. Una vez realizado el ajuste correspondiente por el cambio del dólar, Sport City mantenía un derecho de cobro de 9.989.072 euros frente a los compradores. En términos contables, la venta ya había generado un beneficio; en términos de tesorería, prácticamente todo el importe aún debía ingresar.

Por eso Sport City podía presentar 9,34 millones de beneficio y terminar el año con únicamente 15.315,63 euros en efectivo y activos líquidos equivalentes. La aplicación del principio de devengo permite reconocer una operación cuando se genera el derecho económico, aunque el dinero no haya llegado todavía.

Cádiz CF, Nomadar y Puerto Real se cruzan en las deudas

Las cuentas recogen otro préstamo participativo que originalmente también procedía del Cádiz CF. Al comenzar 2025 quedaban pendientes 6,71 millones de principal, pero el club cedió el crédito a Nomadar el 12 de junio. Con los intereses acumulados, la deuda se situaba en torno a 7,5 millones. Sport City seguía obligada a pagarla, aunque había cambiado la sociedad con derecho a cobrar.

El plan para atender el préstamo de 8,25 millones concedido por el Cádiz CF pasa por utilizar los ingresos que genere la venta de la parcela de Puerto Real. Si el importe obtenido no cubre toda la deuda, la cantidad restante podría transformarse en un préstamo participativo.

Mientras ese terreno adquiere un papel decisivo para la recuperación del dinero del club, Sport City avanzó durante 2025 hacia un modelo de sociedad 'holding'. Su función se orienta ahora a conservar y gestionar participaciones, dejando la ejecución de los proyectos en manos de otras empresas. Al cierre del ejercicio aún poseía el 58,81% de Nomadar.

Christian Septien recibe un Sportech con operaciones pendientes

El movimiento societario continuó después del cierre de las cuentas. El 30 de junio de 2026, Sport City vendió a Nomadar la parcela de El Puerto de Santa María por 8.501.100 euros. La operación profundiza en el traslado de activos hacia la compañía encargada del desarrollo operativo de Sportech y vuelve a conectar a las dos sociedades mediante una transacción millonaria.

Las cuentas pertenecen a 2025 y son anteriores a la llegada de Christian Septien a la presidencia del Cádiz CF, por lo que las decisiones reflejadas no corresponden a su mandato. Sí forman parte del escenario económico que encuentra la nueva dirección. Septien ya estaba relacionado con el entorno de Nomadar, mientras Rafael Contreras ha sido una figura central en Sportech desde el nacimiento del proyecto.

El dato final admite dos lecturas que deben convivir. Sport City ganó 9,34 millones en 2025, pero casi toda la operación que sostuvo ese beneficio permanecía pendiente de cobro. Además, debía 8,25 millones al Cádiz CF y apenas conservaba 15.315 euros en caja. La sociedad terminó el ejercicio en positivo sobre el papel; pero todavía faltan los cobros y la devolución del dinero al club.