Los motivos de la destitución de Imanol Idiakez tras el Trofeo Carranza

Christian Septién, Rafael Contreras, Juan Cala y Mario Fuentes reprocharon al técnico el juego a la contra, la escasa apuesta por la cantera y su crítica hacia los fichajes

La destitución de Imanol Idiakez se precipitó durante una reunión celebrada después del Trofeo Carranza. Christian Septién, Rafael Contreras, Juan Cala y Mario Fuentes trasladaron al entrenador su profundo malestar por la imagen ofrecida durante la pretemporada y por el modelo de juego del Cádiz CF.

El intercambio de reproches alcanzó su punto más tenso cuando Idiakez cuestionó la planificación deportiva y el nivel de algunas incorporaciones. La discusión con Mario Fuentes subió tanto de tono que Juan Cala tuvo que intervenir para separar a ambos y tratar de calmar una situación que ya parecía irreparable.

Christian Septién y Rafael Contreras exigen un Cádiz más protagonista

La derrota contra la UD Las Palmas (1-3) actuó como el detonante definitivo. El Cádiz se adelantó muy pronto por medio de Eneko Ebro, pero terminó perdiendo el control del encuentro ante un rival que remontó con los goles de Taisei Miyashiro, Manu Fuster y Jefté Betancor. La imagen de los amarillos durante buena parte del choque no gustó nada en los despachos.

No fue únicamente el resultado. La dirección del club considera que el equipo debe mandar en los partidos, jugar más tiempo en campo contrario y llevar la iniciativa con el balón. Esa idea chocaba con el planteamiento de Idiakez, más partidario de construir un bloque seguro, reducir riesgos y explotar los espacios mediante transiciones rápidas.

La pretemporada tampoco ayudó al entrenador. El Cádiz disputó ocho amistosos y cerró su preparación con dos victorias, un empate y cinco derrotas. Más allá de las cifras, la cúpula entendía que no se apreciaba una evolución suficiente a cuatro días del estreno en Liga frente al Celta Fortuna en el Nuevo Mirandilla.

Christian Septién, que ha situado el regreso a Primera división y la promoción de futbolistas formados en la cantera entre las prioridades de su proyecto, quería un cambio inmediato. Esperar al comienzo de la competición podía convertir cualquier tropiezo inicial en una crisis mucho más difícil de controlar.

Idiakez cuestionó ante Mario Fuentes los fichajes del Cádiz CF

La respuesta del técnico fue contundente. Idiakez volvió a insistir en que no disponía de los futbolistas necesarios para practicar el fútbol que se le reclamaba. Se sentía engañado por algunas de las promesas realizadas y reclamaba la llegada de jugadores de garantías para elevar el nivel competitivo de una plantilla todavía en construcción.

Durante la conversación llegó incluso a poner en duda el rendimiento que podían ofrecer algunas de las incorporaciones cerradas por la dirección deportiva. No era la primera vez que manifestaba su descontento. Tras el Trofeo Carranza ya había reclamado públicamente más refuerzos, unas declaraciones interpretadas dentro del club como una forma de trasladar toda la presión hacia los responsables de la planificación.

El Territorio Digital había desvelado que las diferencias se arrastraban desde hacía aproximadamente dos meses. El entrenador consideraba incumplidos varios compromisos relacionados con el mercado y esa sensación fue deteriorando su relación con Juan Cala y Rafael Contreras.

Idiakez había solicitado perfiles concretos para reforzar la medular y la defensa. Entre los nombres que había puesto sobre la mesa figuraban José Ángel Jurado y Dani Barcia, dos futbolistas vinculados al Deportivo de A Coruña que no terminaron llegando a la entidad amarilla. El preparador entendía que se le exigía una propuesta ambiciosa sin entregarle todas las piezas necesarias.

Juan Cala tuvo que intervenir entre Mario Fuentes e Idiakez

El debate sobre la planificación provocó el momento más delicado de la reunión. Mario Fuentes defendió el trabajo realizado por la dirección deportiva, mientras Idiakez mantuvo sus críticas sobre la configuración de la plantilla. La discusión fue ganando intensidad hasta obligar a Juan Cala a intervenir, cortar el enfrentamiento y separar al técnico del dirigente.

El episodio confirmó que la confianza entre las dos partes estaba completamente agotada. Idiakez no se sentía respaldado ni escuchado, mientras que la entidad consideraba que el entrenador había comenzado a cuestionar públicamente decisiones que correspondían a la estructura deportiva. Mantener esa convivencia durante toda una temporada resultaba prácticamente imposible.

La alineación frente a Las Palmas también fue motivo de reproche. En el club esperaban una participación mayor de los jóvenes a los que se pretende abrir espacio durante el curso. El entrenador, sin embargo, defendió que varios canteranos todavía estaban verdes para competir con regularidad en Segunda división y que exponerlos antes de tiempo podía resultar contraproducente.

Ese desacuerdo no era menor. El nuevo Cádiz quiere convertir la cantera en uno de los pilares de su crecimiento deportivo y económico. Para la dirección, la pretemporada debía servir para conceder oportunidades reales a los jóvenes. Para Idiakez, el objetivo inmediato tenía que ser construir un once competitivo sin forzar la presencia de futbolistas que aún no consideraba preparados.

El Cádiz e Idiakez aceptaron una separación que ya era inevitable

Después de la reunión, la cúpula tomó la decisión de prescindir del entrenador antes de que comenzara LaLiga. El propio Idiakez entendió que lo más conveniente era separar los caminos y evitar que una relación muy deteriorada terminara afectando al vestuario o condicionando el inicio de la competición.

El comunicado difundido posteriormente habló de varias conversaciones mantenidas desde la absoluta cordialidad y el respeto. La salida se presentó como un acuerdo entre las partes, aunque detrás de esa fórmula institucional quedaron semanas de desencuentros, reproches por la planificación y una última reunión especialmente tensa.

Idiakez se marchó después de haber conseguido la permanencia durante la temporada anterior, cuando se hizo cargo del equipo en las seis últimas jornadas. Aquel objetivo le permitió ampliar su vinculación, pero no fue suficiente para superar unas diferencias que crecieron durante el verano.

El Cádiz abre ahora una etapa con Albert Celades, elegido para dirigir un proyecto que pretende ser más dominante con el balón y conceder mayor recorrido a la cantera. El nuevo técnico hereda una plantilla confeccionada a contrarreloj y la obligación de transformar el estilo del equipo sin apenas margen antes del primer partido oficial.