Marc Márquez: "La transparencia siempre gana. Decidimos mostrarlo públicamente en una imagen"

El piloto español, que está totalmente centrado en hacer el mejor papel posible en el Gran Premio de San Marino que se disputa este fin de semana, ha dicho que mostró cómo está su brazo derecho para despejar cualquier tipo de dudas que estaban comenzando a producirse

Marc Márquez ha roto su silencio aprovechando la disputa del Gran Premio de San Marino que se disputa este fin de semana. El piloto español ha explicado que se encuentra en un buen momento físico, pero también ha desvelado las razones que le llevaron a mostrar a través de las redes sociales el estado de su brazo derecho el cual está tocado desde hace años por culpa de una caída en Jerez en el año 2020. El actual campeón de MotoGP ha querido poner fin a todos los rumores.

"Con el tiempo, durante mi carrera deportiva, he aprendido que en momentos de dudas, especulaciones y rumores, la transparencia siempre gana. Decidimos mostrarlo públicamente en una imagen, mi doctor ya ha explicado todo lo que tengo y lo que me han hecho", ha dicho un Marc Márquez que no quiere que haya especulaciones sobre su brazo derecho.

Samuel Antuña, médico del piloto de Ducati, ha explicado en los últimos días que la lesión que sufrió Marc Márquez la temporada pasada, por su caída en Indonesia, fue bastante grave. "La caída de Indonesia supuso volver a empezar. Para que no tenga secuelas, pues los músculos del hombro se fijan en la clavícula y, si la clavícula no queda estable, puede dar problemas. La luxación se curó, aunque tardó cuatro meses en estar bien. Marc perdía el control del brazo en determinadas posiciones sobre la moto".

A pesar de este déficit físico, Marc Márquez ha dicho que se ve con capacidad para ganar el mundial de MotoGP. "De esta manera ya está explicado y yo me puedo centrar con lo que tengo en intentar luchar por este Mundial que no será nada fácil. Cuando hay transparencia no se puede añadir nada más. Mentalmente estoy cien por cien centrado en este mundial que, como digo, va a ser difícil. Estamos en MotoGP y todos los pilotos van muy rápidos".

Marc Márquez quiere hacer un gran papel en el Gran Premio de San Marino

Marc Márquez se ha mostrado en DAZN optimista de cara a sacar un buen resultado en el Gran Premio de San Marino. "El año pasado, estando en mi prime, Bezzecchi me lo puso muy difícil y creo que va a ser el rival a batir. Intentaremos sacar el cien por cien. El viernes entenderemos dónde podemos llegar".

El piloto de Ducati ha dicho que lo importante ahora mismo es no fallar, ya que no puntuar puede dejarte fuera de la lucha por el mundial de MotoGP. "Estamos viendo que es un campeonato que, si te despistas una carrera, acabas sexto o séptimo. Hay las cuatro Aprilia, tres Ducati que están siempre delante, Alex, DiGia y la mía".

Por último, Marc Márquez ha señalado que Pedro Acosta va a ser uno de los rivales a batir en el Gran Premio de San Marino. "Luego está Pedro Acosta con la KTM que saca resultados muy buenos. Intentaremos gestionarlo de la mejor manera. De momento es centrarte en tu box y exprimir al máximo lo que tenemos".