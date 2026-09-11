Marc Márquez deja a cuadros a Bezzecchi en su propia casa

El piloto español de Ducati empieza fuerte el Gran Premio de San Marino y encabeza la FP1 por delante de las Aprilia de Bezzecchi y Raúl Fernández

Marc Márquez ha empezando marcando su territorio en el Gran Premio de San Marino 2026 de MotoGP y lo ha hecho en casa de Marco Bezzecchi, devolviéndole momentáneamente la 'afrenta' que el piloto italiano le infligió en MotorLand hace dos semanas.

El mayor de los Márquez supo encontrar su mejor vuelta en el tramo final y superó el tiempo de Bezzecci, con quien mantiene una pugna habitual desde el primer día, con Jorge Martín empezando con cautela en los primeros libres, como suele ser habitual también; y con Pecco Bagnaia hundido en la clasificación.

Lo que más destacó en la primera toma de contacto con el circuito de Misano fue la igualdad. Dieciocho de las veintiuna motos acabaron en el mismo segundo y las diez primeras están en cinco décimas, lo que augura una lucha titánica en la Práctica por las diez primeras posiciones.

Se esperaba un gran rendimiento de las Aprilia y así fue. De no haber logrado Marc Márquez esa vuelta final, Bezzecchi y Raúl Fernández habrían ocupado las dos primeras plazas. Aunque Alex Márquez demostró que no están tan lejos y que, de momento, no tienen la superioridad que algunos auguran.

Sin Ai Ogura presente, ya que se pierde un nuevo gran premio tras su lesión en la mano, la única Aprilia que no estuvo delante fue la de Jorge Martín, que acabó octavo. No obstante, el madrileño suele ir de menos a más los fines de semana y suele ser cauto en la FP1.

Marc Márquez se emplea a fondo con su Ducati

Marc Márquez, por su parte, sorprendió al dar 18 vueltas, uno de los que más estuvo en pista, cuando había dicho en Aragón que su objetivo era no apretar demasiado los viernes para no llegar, como en Silverstone, demasiado agotado al domingo. Le ha costado encontrar sus límites y la puesta a punto de su Ducati, de ahí esos intentos.

En la Práctica, viendo la igualdad, no podrá confiarse si quiere acabar entre los diez mejores clasificados para entrar d. Aunque el piloto de Cervera es un maestro y nunca suele fallar en ese primer corte.

En esta FP1 sólo hubo que lamentar las caídas de Jack Miller, en el inicio, y de Pedro Acosta, ambas sin consecuencias. Como dato llamativo el undécimo puesto de Pol Espargaró, que volvió a suplir a Maverick Viñales con la Tech3.

Clasificación FP1 MotoGP del GP de San Marino 2026

1. Marc Márquez (Ducati) 1:31.468

2. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.060

3. Raúl Fernández (Trackhouse) +0.133

4. Álex Márquez (Gresini) +0.180

5. Johann Zarco (LCR) +0.182

6. Pedro Acosta (KTM) +0.210

7. Luca Marini (Honda) +0.254

8. Jorge Martín (Aprilia) +0.267

9. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.402

10. Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.509

11. Pol Espargaró (Tech3) +0.537

12. Fermín Aldeguer (Gresini) +0.659

13. Franco Morbidelli (VR46) +0.703

14. Toprak Razgatlıoglu (Pramac) +0.737

15. Enea Bastianini (Tech3) +0.753

16. Brad Binder (KTM) +0.761

17. Jack Miller (Pramac) +0.900

18. Pecco Bagnaia (Ducati) +0.993

19. Joan Mir (Honda) +1.153

20. Diogo Moreira (LCR) +1.170

21. Álex Rins (Yamaha) +1.854