Marc Márquez pide respeto para Jorge Martín en San Marino

El catalán no quiere alzar las campanas al vuelo todavía pese a su buena primera sesión en el trazado italiano. Pide cautela y recuerda quién es el actual líder del Mundial

Marc Márquez quiere más y culminar de una vez por todas su enésima remontada en MotoGP. El ilerdense ha arrancado con fuerza en el Gran Premio de San Marino y las quinielas le dan como el gran favorito para salir victorioso en el trazado de Misano.

También Marco Bezzecchi dejó sus posibilidades tras completarse la Práctica, donde terminó batiendo al español por apenas 103 milésimas. Eso sí, el catalán no montó el neumático nuevo para su última salida a pista, como sí hizo el de Rimini, por lo que decidió guardarse un as en la manga para la hora de la verdad.

Tras bajarse de su Ducati, Marc analizó la jornada y pidió cautela. Y, sobre todo, respeto para Jorge Martín: "El viernes ha ido bien bien; trabajamos y nos metimos entre los diez primeros. Es verdad que no sabemos el ritmo que tenemos, y que estamos por detrás de Bezzecchi, está rodando rápido en todo tipo de circuitos y curvas".

Ambos son ahora segundo y tercero en la general, por eso pide máxima atención para quien lidera la tabla en estos momentos con 19 y 24 puntos de ventaja, respectivamente: "Parece que se hable solo de Marc y Marco, pero el líder es Martín, Diggia está cerca y Alex está corriendo mucho. Si te despistas terminas el sexto o el séptimo".

Y el de Cervera tiene claro dónde estará el primer momento clave del certamen: "La cronometrada es vital, para salir en primera línea, que no será fácil. Cada pista es importante, aunque Misano es uno de los circuitos en los que todo está más apretado. Cada moto tiene su potencial, y aquí se ve en los sectores. El tercero, donde Bezzecchi y la Aprilia son rapidísimos, no es el sitio en el que sacar más. El cuarto, eminentemente de izquierdas, siempre se me ha dado bien y este año la diferencia aún es mayor".

Las pruebas de Marc Márquez en Misano

Ducati ha llegado a tierras italianas con una serie de mejoras en la GP26 de Márquez: "Hemos probado unos soportes para sujetarme mejor con las piernas, pero ahora no es momento de hacer pruebas. Lo que pasa es que lo que te falta de un lado hay que compensarlo en otro".

Y el nueve veces campeón del mundo tiene muy claro cuál debe ser su prime objetivo: "El podio lo firmo ahora mismo. Este circuito es más físico que Silverstone, porque el hecho de que la goma no caiga permite que puedas apretar de principio a fin. Mi objetivo es rendir al máximo el sábado y el domingo".

Además, el morbo estará servido en el paddock, ya que tendrá por allí a su archienemigo Valentino Rossi, quien como jefe del VR46 se ha dejado ver ya por el trazado. Y Marc Márquez se pronunció al respecto por las numerosas imágenes que se mostraron por televisión sobre él y el italiano: "Hay suficiente espectáculo dentro de la pista como para que la tele se centre en esos juegos".

Jorge Martín tiene claro quiénes son los favoritos al título

Antes de este capote de Marc a 'Martinator', el madrileño ya dejó claro en la previa de este certamen que, pese a ir líder, tenía muy claro quién eran los favoritos a la corona este año: "Creo que sí, estoy aún en la lucha, pero siento que ellos tienen ahora mismo un puntito más".

Así explicaba Jorge Martín que tanto Marc como Marco eran más favoritos que él. Y sobre su objetivo en estos momentos no era otro que "ser consistente, coger puntos, quizás no arriesgar tanto en algún momento, pero quizás llegue un momento en el que tenga que hacerlo".

Este pensamiento algo humilde o conformista según se mire se basa en su experiencia: "A lo largo de los años he aprendido, me he hecho mucho daño, y si hay momentos en los que igual para hacer un tercero tengo que jugarme la vida, prefiero hacer un cuarto".

"No es que no tenga hambre, que no tenga ambición, al contrario, sé que es más importante acabar y coger puntos que hacerme daño y perderme carreras. Creo que estoy corriendo de manera inteligente, trabajando en intentar mejorar y conociendo más la Aprilia, y eso es lo que me está llevando a seguir siendo líder", expresó el campeón del mundo de MotoGP de 2024.