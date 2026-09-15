Hansi Flick se une a la campaña del Balón de Oro: "Si Lamine Yamal cree que se lo merece, yo también"

El técnico del Barcelona compareció en rueda de prensa, en la previa del partido contra el Racing de Santander, dónde le han vuelto a preguntar por el Balón de Oro, Balde, Gavi y su futuro: "No se sabe. Estoy disfrutando, pero no se sabe qué pasará"

El Barcelona recibe mañana miércoles al Racing de Santander en el Camp Nou. Por ello, Hansi Flick compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el encuentro de LaLiga EA Sports, de la jornada seis. El técnico alemán fue preguntado, principalmente, por el Balón de Oro y las opciones de que Lamine Yamal gane el prestigioso premio que entrega France Football: "Es un jugador excepcional".

Hansi Flick: "Han puesto todo junto después de un largo Mundial"

Por un lado, Hansi Flick habló sobre el inminente parón de selecciones: "Son cosas que no puedo cambiar. Han puesto todo junto después de un largo Mundial. Sería algo necesario, pero para el club no es la mejor opción. Hay que ser sinceros, pero hay que aceptarlo. Lo han decidido así y tenemos que aceptarlo".

Sobre el Camp Nou como sede de la final de la Champions League de 2029: "Nos lo han comentado. Es una buena noticia para el club. Este estadio, cuando esté acabado, va a ser increíble. Estaré al 100%. Seguro. Como entrenador o como aficionado, ya veremos. No se sabe lo que puede pasar, en el fútbol pasa de todo. Estoy disfrutando en Barcelona, entrenando al Barça. Pero no se sabe lo que puede pasar".

Hansi Flick: "Yo solo puedo hablar de Lamine, no de Mbappé"

Hansi Flick volvió a ser preguntado por el Balón de Oro: "Sólo puedo hablar de Lamine, no de Mbappé. Creo que Lamine es sincero, que tiene esa confianza en sí mismo. Está demostrando lo bueno que es, es excepcional. Quizás preferiría que no fuera así, pero él lo está diciendo, dice que quiere ganar el Balón de Oro. Es muy importante para él. Tiene esa sensación y tenemos que aceptarla. Yo le apoyaré".

Por otra parte, el técnico del Barceloma comentó el estado de Gavi: "Tiene una gran ambición y siempre quiere jugar. Empezó el primer partido, luego se lesionó y después volvió. El equipo está funcionando bien, pero necesitamos a todos. Lo más importante es que todo el mundo sepa que les necesitamos y que necesitamos que sean positivos. Él está entrenando bien y es lo que quiero ver en él".

Hansi Flick, sobre Balde: "Nadie se esperaba este nivel de Xavi Espart"

Hansi Flick valoró también la situación en la defensa: "Ahora mismo, tenemos cinco centrales, João también puede jugar y nadie se esperaba este nivel de Xavi Espart. Balde tiene que dar lo mejor y lo hace. Él no está contento con no jugar. Estaba acostumbrado a ser clave y es normal que no esté contento. Las cosas cambian, llegan nuevos jugadores, jugadores jóvenes, y pasan cosas nuevas en el equipo y hay que gestionarlo".

El alemán explicó que Cancelo "lo está haciendo bien. No estoy descontento con él, en absoluto. Todo el mundo está compitiendo y siempre tenemos jugadores que pueden jugar en esa posición. Pero gestionarlo es lo más complicado".

Hansi Flick: "Lamine Yamal está en un momento fantástico, jugando a un gran nivel"

Sobre Lamine Yamal, Hansi Flick afirmó que "tiene muchísima calidad, pero también ahora mismo tiene un nivel de forma muy bueno. Ahora sabe que puede marcar y en los partidos se ve, ahora tiene más oportunidades de marcar. Su confianza en la finalización es espectacular. Está en un momento fantástico, jugando a gran nivel. Siempre lo digo: cuando le ves en el entrenamiento, sabes lo que va a pasar en el partido".

El técnico del Barcelona, que habló de los árbitros, añadió que Lamine Yamal "es un jugador joven. Es sincero y tiene confianza en sí mismo, y eso me gusta. También demuestra esa confianza en el césped. Todos queremos que siga jugando como está jugando y eso viene de esa confianza que tiene en sí mismo. Eso es lo que es Lamine, y yo le voy a apoyar porque es increíble tener un jugador como él".

Por último, sobre el Balón de Oro y Lamine Yamal, que analizó sus opciones, Hansi Flick concluyó lo siguiente: "Si su opinión es que se merece el Balón de Oro, yo también creo que se lo merece. Es un jugador excepcional. Sé que hay muchos jugadores de primer nivel, hay que tenerlo en cuenta. Pero ya decidirán y estaré contento cuando se haya acabado".