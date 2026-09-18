Uno de los fichajes más destacados del Sevilla, Juan Iglesias, le manda un mensaje al Barcelona: "Lo estamos demostrando cada fin de semana"

Juan Iglesias ha necesitado muy poco tiempo para ganarse a la afición del Sevilla. El lateral llegó procedente del Getafe, cayó de pie en Nervión y ahora mismo parece que lleva toda la vida defendiendo el lateral derecho del Sánchez-Pizjuán. Su gol ante el Valencia terminó de encumbrarlo como uno de los grandes fichajes del verano para el sevillismo

Juan Iglesias es uno de los nombres propios en estas primeras semanas de competición del Sevilla FC. El jugador curtido en mil batallas con Bordalás ha caído de pie en Nervión y es una de las piezas fundamentales de Luis García Plaza. El lateral derecho parece que lleva toda la vida jugando en la banda derecha del Pizjuán; es dueño y señor del lateral derecho.

La primera aparición pública de Juan Iglesias junto a Estela Grande en Sevilla

Además de cumplir defensivamente y su polivalencia en la línea defensiva, el pasado fin de semana le dio los tres puntos al Sevilla FC ante el Valencia CF. Aquel partido y actuación lo consagró como la mejor incorporación del Sevilla FC para gran parte de la afición sevillista. Un jugador que hacía falta en Nervión y que ya empieza a disfrutar también de la ciudad con su pareja Estela Grande.

A ambos se les ha podido ver muy felices en la gala de los premios Escaparate. Allí han atendido muy ilusionados a los compañeros de El Pespunte. “Personalmente me apetece mogollón porque es la primera vez que salimos aquí en Sevilla y nos apetece mucho”, comentaba Estela Grande.

Juan Iglesias posiblemente este más centrado en lo que se le viene el sábado, que no es poca cosa, que de estar en premios y alfombras rojas de este tipo, que son más la zona de confort de Estela Grande debido a su implicación y trabajo en redes sociales como Influencer. Por ello, el jugador del Sevilla FC tan solo tiene un objetivo en mente, el próximo partido ante el FC Barcelona: “Con la misma ilusión que cada partido, así que bueno, vamos a ver si en casa con nuestra gente les podemos dar otros tres puntitos”.

Un Barça que da miedo

La tarea de Juan Iglesias, y del Sevilla en general, no va a ser nada fácil. Tendrán en frente al mejor equipo de Europa en este momento. Viene de endosarle 7 goles al Racing de Santander y con un promedio de más de 4,5 goles por partido. El lateral derecho tendrá que defender a una de las incorporaciones más relevantes del comienzo liguero: Karim Adeyemi. “El vestuario está increíble, hay un grupo muy, muy bueno y creo que lo estamos demostrando cada fin de semana”, destacó Juan Iglesias para remarcar que este Sevilla también llega en buen momento al choque.

El precedente del curso pasado, en el que no estaba Juan Iglesias, es todo lo que recuerda y a lo que se aferra el sevillismo antes de enfrentarse a uno de los equipos más arrolladores del fútbol español en los últimos años. Hasta Luis García Plaza ha reconocido que dan miedo, pero si algo ha demostrado este Sevilla es que compite y compite realmente bien, gracias en parte al buen rendimiento de jugadores como Juan Iglesias.