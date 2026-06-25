Pablo Castrillo da otro alegrón al Movistar Team y sorprende a todos cuando menos lo esperaban

El ciclista oscense aprovecha que conoce el terreno y se proclama campeón de España contrarreloj en Sabiñánigo

El Movistar Team tenía que lamentar en la previa del Campeonato de España haberse quedado sin su mejor baza, ya que Iván Romeo confirmaba que era baja no sólo para los Nacionales de Sabiñánigo, donde defendía el título en ruta, sino también para el Tour de Francia.

Sin embargo, se ha encontrado con que el oscense Pablo Castrillo brillaba en casa, en la especialidad que menos se esperaba, y este viernes se ha coronado como campeón de España contrarreloj.

En un año que no está siendo fácil para él, el de Jaca añade el título nacional a un palmarés en el que solo constaban las dos victorias logradas en la Vuelta a España hace dos años, que le valieron su fichaje por el Movistar Team.

"Sabíamos que al principio iba a dar mucho viento a favor, hasta el primer punto intermedio. Entonces, había que regularse un poco, pero también ir dándole", señalaba Castrillo a la conclusión de la prueba. "Cuando me han dicho que en el punto intermedio íbamos igualados, sabía que las medallas iban a estar en los últimos repechos. Iba en agonía desde el primer repecho, pero sabía que tenía que darlo todo, porque iba a estar ahí la victoria", señala el ciclista del Movistar Team.

La crono constaba de 30,8 kilómetros, con pendientes en el tramo intermedio y más desnivel total acumulado que el resto de las categorías, además de la subida cerca del final a Larrés. Castrillo sabía que en cuanto picara hacia arriba tendría ventaja y el hecho de saber que estaba igualado con sus rivales le empujó a ese esfuerzo final que le dio el triunfo.

Pablo Castrillo aprovecha que conocía el terreno

Castrillo se hizo con el triunfo con un tiempo de 37:40 y cuatro segundos de ventaja sobre Xabier Mikel Azparren (Q36.5), que hizo 37:44, y siete sobre el joven Pablo Torres (UAE Team Emirates). Abel Balderstone (Caja Rural), favorito y defensor del título, acabó lejos de las medallas.

El ciclista del Movistar Team reconocía que el hecho de haber entrenado mucho en esta zona le ha dado ventaja en la prueba. "Todas las bajadas me las conocía bien, estaba muy motivado por mi estado de forma y me ha servido mucho conocerme esos últimos repechos, porque sabía dónde iba a acabar y lo que tenía que sufrir", afirma el oscense.

"Ahora mismo no tengo palabras, está toda mi familia aquí, todos mis amigos, mi novia...", indica emocionado el nuevo campeón de España. "Ganar cerca de mi casa es mucha emoción. Desde que me dijeron que los Campeonatos eran aquí y sabía el recorrido, he ido reconociendo el circuito, me lo conocía bien y estos últimos días estaba muy nervioso, pero muy contento" de poder celebrar su primer campeonato de España.

Mireia Benito evita el doblete del Movistar Team

El Movistar Team estuvo a un paso de completar el doblete después de que Sara Martín acabara en la segunda posición en una prueba femenina en la que volvió a ganar Mireia Benito (AG Insurance-Soudal) y en la que las favoritas, Paula Blasi o Paula Ostiz, no estuvieron en el podio.

Benito finalizó por delante de Martín y de Sandra Alonso (Eneicat-Becall). "No tenía nada de tiempos. No me gusta saber los tiempos de las demás. Yo tengo el 'pacing' muy claro en mi cabeza para ir lo más rápido que yo podía. Si alguien va más rápido que yo, pues enhorabuena. Al principio me sentía bastante mal, pero me he controlado mucho", reconocía la campeona en meta.

Benjamín Noval sigue apuntando muy alto

En cuanto al resto de categorías, que se disputaron este viernes. En élite masculina, el más rápido fue Aitor Agirre (Smartlog Nest), mientras que el ciclista cántabro Óscar Vian (40:07) se proclamó campeón nacional sub-23 y Benjamín Noval reeditó su título júnior contrarreloj. En féminas, Sandra Alonso (Eneicat-Be Call) vencía en elite, Laia Puigdefábregas (Massi Baix Ter) ganaba en categoría sub-23 y Alejandra Neira hacía lo propio con el título contrarreloj júnior femenino.