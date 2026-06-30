Juan Ayuso ya ha ganado el Tour de Francia

El ciclista español de Lidl-Trek arriba a la gran cita francesa de 2026 como lo que es: un líder al que no se le puede poner freno y que además supone la gran esperanza del ciclismo español

Fernando Escartín, Joseba Beloki, Alejandro Valverde... Ninguno de ellos subió al primer escalón del podio del Tour de Francia, pero todos ganaron (o nos ganaron). Porque ellos, en un momento u otro, fueron la cara de la pasión española, esa que se veía recompensada cada mes de julio con un 'a por todas' que daba igual como terminase, ya que desde el sofá sabías que eran verdaderos líderes que dejarían hasta su último aliento sobre el asfalto. Pues bien, justo eso que ocurrirá este 2026 con Juan Ayuso.

El alicantino, otrora atado por las garras de un UAE que con Tadej Pogacar tiene a su silencioso dictador, es hoy libre para por fin correr de verdad el Tour. Sí, tuvo un debut a modo de simulacro desastroso en 2024 –COVID mediante–, pero poco o nada tendrá que ver lo que viviremos esta vez; y no, no hablamos de resultados, sino de pedalear sin que te pongan un palo entre las ruedas.

Juan Ayuso, adiós a UAE para competir de verdad en el Tour

"El objetivo es, obviamente, subir a lo más alto del podio en París". Tan fácil decirlo como imposible hacerlo hasta su fichaje por Lidl-Trek. Pese a ser uno de los grandes talentos de su generación y contar con todas las comodidades del mundo en el equipo de los Emiratos, pronto quedó claro que allí había demasiado gallo para tan poco corral. Sí, UAE aburre con tanta acumulación de estrellas y Juan Ayuso ha hecho lo mejor que podía hacer: largarse.

Ahora llega el momento de competir de verdad. A sus 23 años, y tras deslumbrar en la Vuelta a España de 2022 con un tercer puesto, Ayuso demostrará en la Grand Boucle que si algo no le falta es arrojo para plantar cara al mismísimo Pogacar, algo que ya hizo en el último Mundial sin suerte. Pero es que lo que queremos es justo eso, que tenga la posibilidad de atacar, caer y levantarse con total libertad. Qué pase lo que tenga que pasar, pero con la naturalidad de quien va a por todas sin que le levanten muros en su propia casa.

El líder de la pasión española

El ciclismo es un deporte, pero no uno más. Son horas, días, semanas sobre la bicicleta; y claro, en esas los sentimientos acaban a flor de piel y el cuerpo al límite. Eso nos regalará en esta ocasión Juan Ayuso. Tras años en los que la afición abrazaba a Enric Mas y Mikel Landa por merecimientos –también porque no había otro remedio–, ahora le toca al alicantino enarbolar esa bandera de orgullo patrio, de ilusión por pintar su nombre en los Alpes, por pegarse al televisor en los Pirineos, por gritar (y llorar) en su nombre.

"En el Tour todo puede cambiar de un día para otro". Lo dice el propio Juan Ayuso y tiene toda la razón del mundo, pero justo por eso no tiene de qué preocuparse. El 4 de julio se inicia la edición de 2026 del Tour, una que será igual y tan distinta como supone tener un referente peleando por él (por ti) sobre dos ruedas. Pasará lo que tenga que pasar, pero Juan Ayuso ya ha ganado el Tour de Francia.