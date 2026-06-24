Peligra el Tour de Francia para Evenepoel: "No hay excepciones y se enfrentaría a una sanción"

El ciclista belga se enfrenta a una inesperada suspensión por parte de la Federación Belga cuando ya estaba plenamente centrado en la Grande Boucle, en la cual desea batirse una vez más con Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard

Parece ridículo a 10 días de la disputa del Tour de Francia –comienza el 4 de julio en Barcelona–, pero resulta que el ciclista belga Remco Evenepoel, doble campeón olímpico, podría perderse la gran cita del año por culpa de una norma belga que es tan tajante como para que pueda ser suspendido de manera inmediata. Lo explicamos.

Según las reglas del ciclismo belga, la participación de los ciclistas belgas en sus campeonatos nacionales es obligatoria, por lo que Evenepeol se enfrentaría a una sanción que le impediría tomar la salida de la Grande Boucle en caso que, como parece tener previsto, no participe en dicha competición. Y no lo decimos nosotros, sino el director deportivo de la Federación belga, Massimo Van Lancker.

"No hay excepciones y se enfrentaría a una sanción. El campeonato belga de ciclismo en ruta es obligatorio para todos los ciclistas profesionales, independientemente de su perfil o estatus", explica en Wielerflits, donde está la sede de dicho organismo.

La puerta de salvación para Evenepoel

Para ser exactos, Evenepoel se arriesga a una suspensión, según refleja el diario belga Het Laatste Nieuw , en caso de que se salte el reglamento, que le pondría en jaque para el Tour. De acuerdo con las normas de la Federación Belga de Ciclismo, quien incumpla esta obligación será suspendido durante nueve días, lo que haría que la misma no pasase antes del inicio de la batalla por el maillot amarillo.

En todo caso, desde la misma Federación abren la puerta a que el mejor ciclista del país pueda llegar a Francia –en este caso España– libre de cualquier castigo. "Si se dispone de un certificado médico, la ausencia está justificada y se levantaría la sanción", señala Massimo.

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