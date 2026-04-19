Remco Evenepoel abre las Ardenas por todo lo alto y apunta a la Flecha Valona

El ciclista belga del equipo Red Bull Bora se impone en el sprint a Mattias Skjelmose para conquistar la Amstel Gold Race y subrayar su gran capacidad para ser un excelente 'clasicómano'

Está siendo una temporada muy importante en la carrera de Remco Evenepoel. Al firmar con Red Bull Bora dijo en varias ocasiones que su objetivo era acercarse a Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard para pelear por las grandes vueltas (Tour de Francia). Sin embargo, ha sido la propia carretera la que le ha marcado un nuevo camino, el de unas clásicas de primavera que abrió con un tercer puesto en el Tour de Flandes y que en este domingo 19 de abril le ha coronado como ganador de la 60ª edición de la Amstel Gold Race.

Con un recorrido de 257,2 kilómetros entre Maastricht y Valkenburg, el doble campeón olímpico impuso su ley en todo momento hasta plantarse en línea de meta junto a Mattias Skjelmose (Lidl Trek), a quien batió en el sprint final con una potencia que no dio opción alguna al danés.

Un triunfo que marca un camino

Lo que está claro es que no se trata de una victoria cualquiera para Evenepoel. El triple campeón del mundo de contrarreloj puso su nombre por primera vez en el palmarés de la 'clásica de la cerveza', la cual supone el triunfo número 74 de su carrera, octavo de la temporada. Remco se vio fuerte, acabó satisfecho y parece decantarse por estar también el miércoles en la Flecha Valona.

"Es una victoria especial, esta carrera es una de mis favoritas. La carrera comenzó en el mismo lugar que el año pasado, solo que ahora me sentía mucho mejor que entonces. Considero esta carrera justo por debajo de los 'monumentos'. Me encanta, con todas esas subidas cortas. El hecho de poder ganar en mi segunda participación es increíble", subraya.

Evenepoel, motivado de cara a la Flecha Valona

Remco Evenepoel le está cogiendo el gusto a las carreras de un día. No es que antes no disputase ninguna ni que no pudiese ganarlas, pero es ahora cuando siente que puede ser piedra angular de su carrera. Justo sobre esta, y pensando en las 'clásicas', el astro belga solo tiene pendiente la Flecha Valona; sin embargo, no es segura su participación para el próximo miércoles pese a encontrarse con ganas de ese nuevo reto.

"Mañana decidiré si la corro. Primero tengo que esperar a ver cómo me recupero, aunque me siento bien. Me gustaría competir, porque pronostican buen tiempo y eso siempre es bueno para la Flecha Valona. Pero por ahora, disfrutemos de esta carrera", comenta sobre una prueba en la que estarán otros ilustres del pelotón como Thomas Pidcock, Giulio Ciccone, Ben Healy o el propio Mattias Skjelmose.