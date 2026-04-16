Iván Romeo destroza a sus rivales y duplica el botín del equipo Movistar en O Gran Camiño

El joven ciclista de la estructura telefónica da una exhibición en la prueba gallega para imponerse en la tercera etapa de la misma, mientras que el noruego Jorgen Nordhagen se coloca como líder de la clasificación general

¡Qué bien le está sentando O Gran Camiño al equipo Movistar! Tras casi dos meses de sequía en los que los 'tiros al palo' fueron una constante, los españoles se han levantado para enlazar dos triunfos consecutivos en la carrera gallega, el último de ellos este jueves con un Iván Romeo que se ha impuesto en la tercera etapa desarrollada entre Carballo y Padrón sobre 169 kilómetros.

El alegrón es tanto para el equipo como para el corredor, ya que los contratiempos se habían acumulado para no dejarle mostrar todo su talento sobre la bicicleta. ¿De qué hablamos? Pues de una caída que le obligó a abandonar la París-Niza y de un pinchazo en la crono inaugural de la prueba gallega que le alejó de la pelea por el malliot amarillo.

Pese a tantos varapalos, el talento y las piernas de Iván Romeo han respondido hasta el punto de primero ser clave en la victoria de su compañero Carlos Canal en la segunda jornada, y llevar a cabo una demostración de poderío al día siguiente para destrozar a los que eran sus compañeros de fuga, Balderstone y Pinarello, a quienes dejó atrás a doce kilómetros de la línea de meta.

El equipo Movistar muestra su hambre de victoria

La realidad es que el Movistar Team mostró su ambición desde el inicio, controlando la escapada hasta la aproximación al Alto Pico Muralla, una subida de segunda categoría de 10,7 kilómetros al 3,8 por ciento. Fue ahí cuando Davide Formolo marcó el ritmo antes de que Romeo forzase la primera selección, con Adam Yates, Jørgen Nordhagen, George Bennett, Alessandro Pinarello y Abel Balderstone bien colocados.

Tras un impasse de varios kilómetros, fue a 12 de meta cuando el campeón de España de contrarreloj pegó el golpe definitivo. Pinarello y Balderstone fueron incapaces de mantener su ritmo y empezaron a ceder tiempo. A partir de ahí, el ciclista telefónico mantuvo un ritmo altísimo para aventajar en 15 segundos al italiano Pinarello y Balderstone en la meta, y casi medio minuto al grupo de los favoritos, lo que le permite mantener vivo su sueño de vestirse de amarillo, del que ahora tan solo le separan 26 segundos.

Jorgen Nordhagen, el gran escollo para Iván Romeo

El objetivo de Iván Romeo ha sido desde el principio llevarse la clasificación general de O Gran Camiño, pero el mencionado pinchazo del primer día le dejó muy lejos. Ahora, tras dos muy buenas jornadas, está a 26 segundos del nuevo líder, un Jorgen Nordhagen que está por ver cómo responde en las etapas montañosas que llegan a continuación.