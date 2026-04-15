De Iván Romeo a Carlos Canal: fin a dos meses de espera en el equipo Movistar

La entidad telefónica cierra su particular travesía por el desierto logrando un victoria que se le resistía desde que Romeo triunfó en Andalucía y que ahora obtiene el ansiado relevo con el estreno como profesional de Canal en O Gran Camiño

El equipo Movistar empieza a levantar algo la cabeza. Si desde algunos años su presencia en las grandes vueltas ha ido yendo a menos, eso no ha tenido en caso alguno la contraprestación de sumar más victorias parciales; tanto es así que en esta temporada de 2026 han tenido que pasar casi dos meses para que vuelvan a cantar victoria desde que lo hiciesen con Iván Romeo en la Vuelta a Andalucía. ¿Cómo lo han logrado? Con el estreno como profesional de Carlos Canal en la segunda etapa de O Gran Camiño.

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El joven ciclista de Ourense ha dado un recital en los últimos metros de la jornada disputada entre las localidades lucenses de Vilalba y Barreiros sobre 148,6 kilómetros, esos en los que ha apretado los dientes a base de pedaladas para batir al esprint a sus compañeros de fuga, en un día en el que el portugués Rafa Reis se convirtió en el nuevo líder de la carrera.

Sin dudar momento alguno de sus posibilidades, el ciclista de Xinzo Limia culminó un gran trabajo de su equipo para celebrar su primer triunfo como profesional, en una jornada marcada por una fuga inicial de ocho corredores y el hundimiento del danés Julius Johansen, que cedió el liderato tras perder la rueda de los grandes favoritos en el Alto de Noceda.

Iván Romeo rompe la segunda etapa de O Gran Camiño

El esfuerzo de Iván Romeo fue tremendo. El gran rodador de los telefónicos impuso un altísimo ritmo que rompió a Johansen, ciclista del UAE EmiratesXRG, para descolgarlo y acercar la victoria parcial a su compañero. Así, Canal arrancó a 200 metros de la meta para despegarse de Mats Wenzel (Kern Pharma) y Eric Fagúndez (Burgos-Burpellet-BH), segundo y tercero, respectivamente.

Ya en lo que concierne a la clasificación general, el otro gran triunfador de la jornada es el portugués Rafa Reis, nuevo maillot amarillo con una renta de un segundo sobre su compatriota Nelson Oliveira (Movistar) y doce sobre Jorgen Nordhagen (Visma).

Un equipo Movistar que sigue esperando a sus líderes

La victoria en tierras gallegas ha otorgado tranquilidad a la estructura española, la cual llevaba semanas viendo cómo sus esfuerzos caían en saco roto a base de carreras en las que tenían opciones pero no terminaban de rematar. Ahora, con esta alegría, ganan tiempo para que sus líderes, Enric Mas y Cian Uijtdebroeks se pongan en forma y marquen diferencias en las grandes vueltas. Recordemos que el de Artá disputará por primera vez el Giro de Italia, mientras que el flamante fichaje del Movistar Team liderará en el Tour de Francia.