El Movistar Team se encomienda a Iván Romeo

El ciclista vallisoletano es la gran opción del ciclismo español en O Gran Camiño 2026, que arranca hoy con una contrarreloj individual

Tras completar una buena Itzulia 2026, donde el Movistar Team se llevó el triunfo por equipos y metió a dos de sus ciclistas ente los 12 primeros, el equipo español quiere seguir sumando y cuajando buenas actuaciones en otro de los referentes del ciclismo mundial que se celebran en España: O Gran Camiño.

La prueba gallega, que pasa en este 2026 a abril, cuenta como gran favorito con el vigente campeón del Giro de Italia, Adam Yates, aunque el Movistar y el ciclismo español en general espera poder hacerle frente con Iván Romeo.

El vallisoletano rompió en febrero, en la Vuelta a Andalucía 2026, una racha de tres años sin que su equipo ganara alguna prueba de más de un día. Y ahora espera poder repetir en tierras gallegas, empezando por una contrarreloj individual en la que es un especialista y con la que este martes se inicia O Gran Camiño 2026.

“Hoy en día de hoy es muy complicado ganar cronos con Remco, Tarling y todos los especialistas, así que para para mí es una gran oportunidad. Además, creo que también puede ser un día clave para la general porque se puede picar bastante tiempo”, señalaba el ciclista castellano en la previa de una prueba para la que “las expectativas son altas”.

“Venimos a pelear la general, pero primero nos enfocamos en la victoria de etapa y luego ya pensaremos en lo demás”, añadía Iván Romeo, que ve a su compañero Carlos Canal, la otra gran opción del Movistar Team, como gran alternativa. “Venimos con un equipo fuerte para pelear la crono de mañana, la general y las etapas con Carlos -Canal-”, advierte.

Las etapas y el recorrido de O Gran Camiño 2026

La edición 2026 de O Gran Camiño es muy montañosa y llega con la novedad de su nueva fecha, en abril, y con el hecho de que vaya a disputarse íntegramente en Galicia después de vivir el pasado año la primera etapa en Portugal.

1ª etapa: Martes 14 abril. Torre de Hércules (A Coruña)-Torre de Hércules (A Coruña), 14,8 km CRI

2ª etapa: Miércoles 15 abril. Villalba (Lugo) – Barreiros (Lugo)

3ª etapa: Jueves 16 abril. Carballo (A Coruña) – Padrón (A Coruña)

4ª etapa: Viernes 17 abril. Xinzo de Limia (Ourense) – Xunqueira de Espadanedo (Ourense)

5ª etapa: Sábado 18 abril. As Neves (Pontevedra) – A Guarda (Pontevedra)

Dónde ver por TV y online O Gran Camiño 2026

La gran carrera gallega, O Gran Camiño 2026, se puede seguir en directo en televisión a través de la señal de Eurosport, así como de la televisión regional (TVG), que son las dos cadenas que tienen sus derechos.

En ESTADIO Deportivo tendrás una cumplida información de todo lo que ocurra en esta edición 2026 de O Gran Camiño.